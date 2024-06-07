Yine Acil Durum Konseyi: Acun Ilıcalı Survivor'da Yepyeni Bir Dönemin Başladığını Duyurdu

Survivor All Star'da son elenen yarışmacı Merve Aydın oldu. Finale adım adım yaklaşılırken sona kalan 6 yarışmacı için heyecan doruğa çıktı. İşte yarışmanın resmi hesabı bu akşamki yeni bölümün tanıtımında o heyecanın azını izleyicilerle paylaştı.