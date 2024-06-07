Yine Acil Durum Konseyi: Acun Ilıcalı Survivor'da Yepyeni Bir Dönemin Başladığını Duyurdu
Yine Acil Durum Konseyi: Acun Ilıcalı Survivor'da Yepyeni Bir Dönemin Başladığını Duyurdu
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Survivor 2024 All Star'daki heyecan sona yaklaştıkça artıyor. Yarışmanın şampiyonunun belli olmasına sayılı günler kaldı.
Survivor'daki son düellonun yapıldığı bölüm reyting rekoru kırdı. Düellonun ilk turunda Nefise, Atakan'a 5-4 yenildi. Seda da Merve'yi 5-4 yendi. Düellonun sonunda Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve bu hafta adaya veda eden isim oldu.
Yunus Emre, Nefise, Seda, Ogeday, Batuhan ve Atakan'ın son 6'ya kaldığı programda heyecan doruğa yükseldi. Yarışmanın bu akşamki bölümünden bir tanıtım survivorturkiye Instagram hesabından paylaşıldı.
Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da artık son düzlüğe" girildi sözleri tanıtımı izleyenlerde heyecan yarattı. Gelin tanıtımı hep birlikte izleyelim:
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