Rekabet Kızıştı: Survivor All Star'ın Eleme Gecesinde Reytingler Tavan Yaptı!
Rekabet Kızıştı: Survivor All Star'ın Eleme Gecesinde Reytingler Tavan Yaptı!
Survivor 2024 All Star'ın düellolu eleme gecesi yayınlandığı akşama damgasını vurdu. Merve'nin elendiği bölüm reyting rekoru kırdı. Detaylar içerikte!
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TV8'de ekranlara gelen Survivor 2024 All Star’da yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Her hafta bir yarışmacının elendiği yarışmada nefesler tutuldu. Tüm gözler şampiyonun kim olacağını merak ediyor.
Yarışmada ilk eleme adayı Merve Aydın, ikinci eleme adayı Avatar Atakan, üçüncü eleme adayı Seda Ocak, dördüncü eleme adayı Nefise Karatay olmuştu.
Batuhan’ın dokunulmazlık kazandığı haftanın eleme gecesinde Atakan, Nefise, Merve ve Seda kıyasıya bir rekabet sergiledi. Düello öncesi Murat Ceylan, yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu. Eleme adayları verdikleri cevaplarla yaşadıklarını gözler önüne serdi.
Seda Ocak yaptığı konuşmada "10 gündür hastalıklarla boğuşuyordum ama bugün daha iyiyim. Elimden geleni yapacağım" dedi.
Avatar Atakan "Kendimi gayet iyi hissediyorum. 3 başarılı kadın yarışmacıyı da tebrik ediyorum. Onlarla yarışmak benim için bir gurur. Onlar bize burada kadınların gücünü gösterdiler. Düellolara alıştım artık. Tüm savaşımı sonuna kadar vereceğim" sözlerini dile getirdi.
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Nefise Karatay "Damla Can ile eşleştiğimde iyi bir hissiyat oluştu içimde. Rakibim Atakan abi, gerçekten çok güçlü bir yarışmacı. Onunla yarışmaktan keyif alacağıma eminim. Mental olarak da iyiyim. Tadını çıkartacağım" dedi.
Son olarak Merve Aydın ise "Bu benim 6. düellom. Alıştım artık buraya. Seda gerçekten çok güçlü bir kadın yarışmacı. Onunla bu sezon yarışmaktan çok büyük bir keyif aldım. Kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağım" dedi.
Survivor 2024 All Star'daki düellonun ilk turunda Nefise, Atakan'a 5-4 yenildi. Seda da Merve'yi 5-4 yendi. Düellonun sonunda Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve bu hafta adaya veda eden isim oldu.
Kıyasıya bir mücadelenin izlendiği gece Survivor 2024 All Star yine televizyon dünyasına damga vurdu. Düello gecesi yayınlanan bölüm reytinglerde zirveye yerleşti. Son bölüm Total, AB ve 20+ABC1 dahil tüm kategorilerde birinci olarak büyük bir başarı elde etti.
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