Ece Uslu ile Kerem Alışık Oynayacaktı! Siyah Kalp Dizisinden Hangi Oyuncu Ayrıldı?
Ece Uslu ile Kerem Alışık Oynayacaktı! Siyah Kalp Dizisinden Hangi Oyuncu Ayrıldı?
En son Şahane Hayatım'da rol alan Ece Uslu ile Kerem Alışık, yeni sezonda bir araya gelecekti. Ancak diziden efsane iki oyuncudan biri ayrıldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Ece Uslu, yeni sezon için Tims&B yapım şirketi ile anlaşma imzaladı. Uslu, yeni sezonda "Siyah Kalp" adlı dizinin başrolünde seyirciyle buluşacak.
Ayfer Tunç'un kaleminden çıkan bu dizide, Işıl Yücesoy "Nihayet" ve Genco Özak "Esat" karakterlerini canlandıracak. Dizinin başrol oyuncularına son olarak Ece Uslu, "Sumru" karakteri ile katıldı.
Dizide "Sumru" karakterini canlandıracak olan Uslu'nun partneri, Kerem Alışık olacaktı. Ancak gelen haberle Alışık'ın diziden ayrıldığı ortaya çıktı.
Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Alışık artık kadroda yer almayacak. Dizide Sumru'nun büyük aşkla bağlı olduğu eşi Samet karakterini canlandıracak olan Kerem Alışık'ın, Kapadokya'da çekilecek olan bu projeden ayrıldığı ve yapım şirketinin başka bir dizisiyle görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Bu durumda, Ece Uslu için yeni bir partner arayışı başladı. Sizce kim olmalı? Yorumlarda buluşalım...
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