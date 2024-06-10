Viyana'da Eğitim Aldı, Kayseri'ye Döndü! Menekşe Teyze Kim Milyoner'e Damga Vurdu
Viyana'da Eğitim Aldı, Kayseri'ye Döndü! Menekşe Teyze Kim Milyoner'e Damga Vurdu
Kim Milyoner Olmak İster'e Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu, hayat hikayesi ile ekranlara damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'na ise 'Ezel bey' diye seslenmesi hepimizi uzaklara daldırdı.
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Geçtiğimiz akşam Kim Milyoner Olmak İster programına, Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli sunumu eşliğinde, Kayseri'den Menekşe Koyuncu adında bir yarışmacı katıldı.
Menekşe Teyze, yarışmada öyle bir hikaye ile karşımıza çıktı ki, adından uzun süre söz ettireceğe benziyor. Kendisi bir solucan gübresi üreticisi...
Menekşe Teyze, eğitimini Viyana'da almış ve bu eğitimini devletimizin sağladığı bir destekle tamamlamış.
"500 kişi arasından 10 kişi seçildik ve Viyana'ya eğitime gönderildik" diyen Menekşe Teyze, eğitim sonrası solucan gübresi üretmeye başlamış.
Menekşe Teyze, tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ailenin ferdi. Kendisi bir ev hanımı ve tarlada eşine ve kardeşine yardımcı oluyor. Yarışmaya başlarken Kenan İmirzalıoğlu'na "Hoş bulduk Ezel bey" diyerek neşeli bir başlangıç yaptı.
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Yarışmanın altıncı sorusunda 'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?' sorusuyla karşılaşan Menekşe Teyze, joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekildi. Ancak 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu ve bu başarısıyla da adından söz ettirmeyi başardı.
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