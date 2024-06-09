Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Cumhuriyet Bayramı ile İlgili Yarışmacıya Zor Anlar Yaşattı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Cumhuriyet Bayramı ile İlgili Yarışmacıya Zor Anlar Yaşattı!
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Cumhuriyet Bayramı sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.
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TV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programda bu kez Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili akılları karıştıran bir soru soruldu.
Ülkemizde ilk resmi Cumhuriyet Bayramı'nın ne zaman kutlandığının sorulduğu 300 bin TL değerindeki soru yarışmacıya zor anlar yaşattı.
Soruya 29 Ekim 1933 yanıtını veren yarışmacı sorunun doğru yanıtının 1925 olması sebebiyle elendi.
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