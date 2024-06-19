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Gözaltı Fotoğrafı Yayımlandı: Alkollü Araç Kullanmaktan Gözaltına Alınan Justin Timberlake Serbest Bırakıldı

Gözaltı Fotoğrafı Yayımlandı: Alkollü Araç Kullanmaktan Gözaltına Alınan Justin Timberlake Serbest Bırakıldı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 17:45

Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltı fotoğrafı yayımlanan Timberlake, serbest bırakıldı.

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Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullandığı sırada polise yakalanmış ve pazartesi gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullandığı sırada polise yakalanmış ve pazartesi gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ünlü sanatçının gözaltı raporunda, memurların Timberlake'i durdurduğu sırada gözlerinin kırmızı olduğu ve güçlü bir alkol kokusu yaydığı belirtildi. Aynı zamanda raporda, Timberlake'in konuşmada güçlük çektiği ve memurların alkolmetre testini reddettiği belirtildi.

Ünlü sanatçının gözaltı raporunda, memurların Timberlake'i durdurduğu sırada gözlerinin kırmızı olduğu ve güçlü bir alkol kokusu yaydığı belirtildi. Aynı zamanda raporda, Timberlake'in konuşmada güçlük çektiği ve memurların alkolmetre testini reddettiği belirtildi.

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, ünlü sanatçının resmi olarak suçlandıktan sonra serbest bırakıldığını da açıkladı. Planlanana göre Timberlake, 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkacak.

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, ünlü sanatçının resmi olarak suçlandıktan sonra serbest bırakıldığını da açıkladı. Planlanana göre Timberlake, 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkacak.

İşte Justin Timberlake'in gözaltına alınmadan önce çekilen fotoğrafı 👇🏻

İşte Justin Timberlake'in gözaltına alınmadan önce çekilen fotoğrafı 👇🏻

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YAKUP ÜÇTEPE

Bu adam birçok insanın alkolsüz halinden daha iyi yıllarca uyusturucu kullanırsa belki benzeriz biraz 😄

merilen

Eccuk cigara da var sanki. De moda olur şimdi amk böyle yakalanmak