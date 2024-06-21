İlk Saldıran Mika'ymış: Mika Raun'u ve Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Taraftan İlk Açıklama Geldi!
İlk Saldıran Mika'ymış: Mika Raun'u ve Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Taraftan İlk Açıklama Geldi!
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Sosyal medyada ürettiği içerikler ile kısa süre içerisinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve cinsiyet geçiş sürecindeki paylaşımları ile dikkat çeken Mika Can Raun, geçtiğimiz günlerde darp edildiğini açıklayarak gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız.
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Erkek arkadaşı, erkek arkadaşının annesi ve kız kardeşi ile bir markete gittiğini ve orada kendilerine durduk yere saldırıldığını açıklayan Raun, öldüresiye dövüldüğünü söyleyerek yaşadıklarını gözyaşları içerisinde paylaştı.
Açıklamaları ve gözyaşları içerisinde yaptığı paylaşımı ile herkesi hem üzüp hem meraklandıran Mika daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak kendisini merak eden takipçilerine son durumu açıklamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise olayın karşı tarafı olduğunu iddia eden bir kişiden ilk kez açıklama geldi. İlk hamlenin Mika'dan geldiğini ve kızlarına raftan bulduğu her şeyi fırlattığını söyleyen kişi, yaşananları yaptığı paylaşım ile detaylıca anlattı 👇🏻
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