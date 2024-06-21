"Hem Güzel Hem Hesaplı": Tatil Rotasını Yunanistan'a Çeviren Öykü Gürman'ın Ödediği Hesap Olay Oldu!
"Hem Güzel Hem Hesaplı": Tatil Rotasını Yunanistan'a Çeviren Öykü Gürman'ın Ödediği Hesap Olay Oldu!
Tatil için Yunanistan'ı tercih eden isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Öykü Gürman oldu. Gürman'ın Yunanistan tatilinde gittiği bir balıkçıya ödediği hesap ise sosyal medyada gündem oldu!
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İkiz kardeşi Berk Gürman ile müzik kariyerine 2007 yılında başlayan Öykü Gürman, hafızalara "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile kazınmış, daha sonra birçok başarılı yapımda rol alarak kariyer yolculuğuna oyunculuğu da eklemişti.
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Özellikle "Sen Anlat Karadeniz" dizisindeki başarısı ile öne çıkan Gürman, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.
Yaz geldi, deniz sezonu açıldı biliyorsunuz ki. Tatil için rotasını Yunanistan'a çeviren isimlerden biri de Öykü Gürman oldu!
Yunanistan mutfağını öven ünlü şarkıcı verdiği röportajda çok hesaplı bir tatil yaptığını da açıkladı! Yunanistan için "Deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun" ifadelerini kullanan Gürman, gittiği bir balık restoranında ödediği hesap ile herkesi şaşırttı.
Ünlü şarkıcı bir balık restoranında ödediği hesap için "İki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk" açıklamasında bulundu.
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