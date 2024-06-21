"O Bir Milyoner Avcısı": Sevgilisinin Günlüğünü Ele Geçiren Eren San'dan Şoke Eden İddialar!
"O Bir Milyoner Avcısı": Sevgilisinin Günlüğünü Ele Geçiren Eren San'dan Şoke Eden İddialar!
Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan Chiara King ile birlikte olan Türk iş insanı Eren San, sevgilisinin günlüğünü ele geçirdikten sonra tüm sırlarını açığa çıkardı.
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Bir süredir sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan İngiliz Chiara King ile ilişki yaşayan Türk iş insanı Eren San, sevgilisi hakkındaki iddiaları ile gündeme geldi.
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Eren San, TikTok'ta 4 milyon Instagramda ise 1.5 milyon takipçiye sahip olan ünlü fenomen King'in günlüğünü ele geçirdikten sonra ayrıldıklarını açıkladı ve King'in sırlarını açığa çıkardı.
"Chiara ile geçen yıl Bodrum'da tanıştık. Geçtiğimiz aylarda ise ayrıldık. Ayrılık nedenimiz günlüklerini ele geçirmem." diyen San, King'in bir milyoner avcısı olduğunu açıkladı ve "Annesiyle birlikte çalışıyor, zenginleri ağına düşürüyor, parasından, çevresinden yararlanıyor." açıklamalarında bulundu.
Ünlü iş insanı San, eski sevgilisi King için "En korkuncu ise o bir HPV hastası ve bu hastalığı bilerek, isteyerek beraber olduğu tüm erkeklere bulaştırıyor. Bunları da günlüğünde açıkça yazmış." ifadelerini kullandı.
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