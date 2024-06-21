Starbucks'tan Bir Adet Muzu 104.79 TL'ye Satın Alan Farah Zeynep Abdullah İsyan Etti!
Starbucks'tan Bir Adet Muzu 104.79 TL'ye Satın Alan Farah Zeynep Abdullah İsyan Etti!
Starbucks'tan bir adet muz alıp 104.79 TL ödeyen Farah Zeynep Abdullah, aldığı muzu ve fişini Instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi!
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Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğu ile dizi - sinema sektöründe adı sık sık duyulan isimlerden biri biliyorsunuz ki. Hatta artık biyografi filmi denildiğinde akıllara ilk onun ismi geliyor.
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Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve sık sık dahil olduğu polemikler ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Bazen sivri diliyle, bazen esprili paylaşımlarıyla gündeme gelen Abdullah, bu kez de fiyat isyanıyla gündeme geldi. Starbucks'tan 1 adet muz alan ünlü oyuncu 104.79 TL'lik hesabı görünce isyan etmekten kendini alıkoyamadı.
Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan Farah Zeynep, paylaşımına "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım." notunu düştü 👇🏻
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boş boş konuşma. en çok şube bizdeymiş de bik bik. ezbere konşma. al sana istatistik. https://www.statista.com/statistics/306915/countries-with-the-largest-... Devamını Gör
Bu da yeni nesil, zengin şımarıklığı! Starbucks’ta muz yiyorsan fiyatına neden şaşırıyorsun? Orası manav mı ki, muz fiyatını eleştirip şikayet ediyorsun? Sil... Devamını Gör
Ordam muz almakla mikilmek aynı hesap, Görgüsüz, avam, keriz biri bunuda gözümüze sokuyor.. Yorumumu silmiştim ama sizin yoruma %100 katılıyorum 👌
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