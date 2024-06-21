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Starbucks'tan Bir Adet Muzu 104.79 TL'ye Satın Alan Farah Zeynep Abdullah İsyan Etti!

Starbucks'tan Bir Adet Muzu 104.79 TL'ye Satın Alan Farah Zeynep Abdullah İsyan Etti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 12:36

Starbucks'tan bir adet muz alıp 104.79 TL ödeyen Farah Zeynep Abdullah, aldığı muzu ve fişini Instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi!

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Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğu ile dizi - sinema sektöründe adı sık sık duyulan isimlerden biri biliyorsunuz ki. Hatta artık biyografi filmi denildiğinde akıllara ilk onun ismi geliyor.

Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğu ile dizi - sinema sektöründe adı sık sık duyulan isimlerden biri biliyorsunuz ki. Hatta artık biyografi filmi denildiğinde akıllara ilk onun ismi geliyor.

Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve sık sık dahil olduğu polemikler ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve sık sık dahil olduğu polemikler ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Bazen sivri diliyle, bazen esprili paylaşımlarıyla gündeme gelen Abdullah, bu kez de fiyat isyanıyla gündeme geldi. Starbucks'tan 1 adet muz alan ünlü oyuncu 104.79 TL'lik hesabı görünce isyan etmekten kendini alıkoyamadı.

Bazen sivri diliyle, bazen esprili paylaşımlarıyla gündeme gelen Abdullah, bu kez de fiyat isyanıyla gündeme geldi. Starbucks'tan 1 adet muz alan ünlü oyuncu 104.79 TL'lik hesabı görünce isyan etmekten kendini alıkoyamadı.

Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan Farah Zeynep, paylaşımına "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım." notunu düştü 👇🏻

Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan Farah Zeynep, paylaşımına "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım." notunu düştü 👇🏻

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Hasan Tahsin

Dünyada şubesi en çok ülkemizde olan bir kahve zincirinin başarısı Türk halkının kahveyi çok sevmesi değil,orada oturmanın elinde o firma logolu bardakla dol... Devamını Gör

SO_FAR_SO_GOOD

boş boş konuşma. en çok şube bizdeymiş de bik bik. ezbere konşma. al sana istatistik. https://www.statista.com/statistics/306915/countries-with-the-largest-... Devamını Gör

Tuğba Efe

Bu da yeni nesil, zengin şımarıklığı! Starbucks’ta muz yiyorsan fiyatına neden şaşırıyorsun? Orası manav mı ki, muz fiyatını eleştirip şikayet ediyorsun? Sil... Devamını Gör

seremoni___

Ordam muz almakla mikilmek aynı hesap, Görgüsüz, avam, keriz biri bunuda gözümüze sokuyor.. Yorumumu silmiştim ama sizin yoruma %100 katılıyorum 👌

Baykuş_Kızın_Babası

Geçenlerde yabancı uyruklu biri Türkiye'da havaalanından aldığı kahve için 9 Euro ödediğini ancak İngiltere'nin en kalabalık havalimanında (Dünya'nın en kala... Devamını Gör