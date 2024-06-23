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Semih Kılıçsoy'un Mobbinge Uğradığını Söyleyen Twitter Kullanıcısı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Semih Kılıçsoy'un Mobbinge Uğradığını Söyleyen Twitter Kullanıcısı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 20:15 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 20:17

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, Portekiz karşısında ise 3-0 yenilmişti. Gürcistan ve Portekiz maçlarında Semih Kılıçsoy'un oynamaması taraftarı üzmüştü. Sosyal medyada bir kullanıcı, Kılıçsoy hakkında yaptığı paylaşım ile bir anda gündem oldu.

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Semih Kılıçsoy EURO 2024'te şu ana kadar oynanan Gürcistan ve Portekiz maçlarında süre alamadı ve sahada yedek oyuncu olarak bulundu.

Semih Kılıçsoy EURO 2024'te şu ana kadar oynanan Gürcistan ve Portekiz maçlarında süre alamadı ve sahada yedek oyuncu olarak bulundu.

Twitter'da Kasım Taşdan isimli kullanıcı da son maç öncesi Semih Kılıçsoy'a mobbing uygulandığını iddia etti.

Twitter'da Kasım Taşdan isimli kullanıcı da son maç öncesi Semih Kılıçsoy'a mobbing uygulandığını iddia etti.
twitter.com

Taşdan paylaşımında, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da yaşananlardan dolayı rahatsız olduğu ve Kılıçsoy'a destek çıktıklarını öne sürdü.

Taşdan paylaşımında, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da yaşananlardan dolayı rahatsız olduğu ve Kılıçsoy'a destek çıktıklarını öne sürdü.
twitter.com

İddia sonrası birçok taraftar konuya ilişkin TFF'nin açıklama yapmasını istedi.

İddia sonrası birçok taraftar konuya ilişkin TFF'nin açıklama yapmasını istedi.
twitter.com

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın Semih Kılıçsoy'a destek verdiğini öğrenenler de sevinç paylaşımlarında bulundu.

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twitter.com
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