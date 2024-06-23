Semih Kılıçsoy'un Mobbinge Uğradığını Söyleyen Twitter Kullanıcısı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, Portekiz karşısında ise 3-0 yenilmişti. Gürcistan ve Portekiz maçlarında Semih Kılıçsoy'un oynamaması taraftarı üzmüştü. Sosyal medyada bir kullanıcı, Kılıçsoy hakkında yaptığı paylaşım ile bir anda gündem oldu.