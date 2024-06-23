Filenin Sultanları Erken Veda Etmişti: Voleybol Milletler Ligi'nde Şampiyon İtalya
Filenin Sultanları Erken Veda Etmişti: Voleybol Milletler Ligi'nde Şampiyon İtalya
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Final mücadelesinde İtalya, Japonya'yı 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.
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İtalya, bu sonuçla birlikte ilk kez 2018 yılında oynanmaya başlanan Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etmişti.
Elendiğimiz Poloya ise üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
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