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Filenin Sultanları Erken Veda Etmişti: Voleybol Milletler Ligi'nde Şampiyon İtalya

Filenin Sultanları Erken Veda Etmişti: Voleybol Milletler Ligi'nde Şampiyon İtalya

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 18:40 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 18:47

İtalya ve Japonya'nın karşı karşıya geldiği Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi final maçında zafer İtalyanların oldu. İtalya Japonları 3-1 yenerek 2024 Milletler Ligi şampiyonu oldu.

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Final mücadelesinde İtalya, Japonya'yı 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Final mücadelesinde İtalya, Japonya'yı 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İtalya, bu sonuçla birlikte ilk kez 2018 yılında oynanmaya başlanan Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

İtalya, bu sonuçla birlikte ilk kez 2018 yılında oynanmaya başlanan Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etmişti.

Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etmişti.

Elendiğimiz Poloya ise üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

Elendiğimiz Poloya ise üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
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