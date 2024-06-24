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Eski Bakan Mustafa Varank'tan TFF ve Montella'ya Destek: "Memleketimizde 85 Milyon Futbol Uzmanı Var"

Eski Bakan Mustafa Varank'tan TFF ve Montella'ya Destek: "Memleketimizde 85 Milyon Futbol Uzmanı Var"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 11:12

AK Parti Bursa Milletvekili olan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya destek çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, ülkedeki herkesin futbol uzmanı olduğunu dile getirdi.

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A Milli Takım, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşmış, sahadan 3-0'lık farklı bir mağlubiyetle ayrılmıştı.

A Milli Takım, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşmış, sahadan 3-0'lık farklı bir mağlubiyetle ayrılmıştı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihi ve futbolcuların ortaya koyduğu performans maçı takip eden herkesin eleştirisine neden olmuştu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihi ve futbolcuların ortaya koyduğu performans maçı takip eden herkesin eleştirisine neden olmuştu.

Montella'ya gelen tepkilerin yanı sıra Türkiye Futbol Fedarasyonu da Portekiz maçının ardından istifaya davet edilmişti.

Montella'ya gelen tepkilerin yanı sıra Türkiye Futbol Fedarasyonu da Portekiz maçının ardından istifaya davet edilmişti.

Eleştiriler sonrası AK Parti Bursa Milletvekili olan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Eleştiriler sonrası AK Parti Bursa Milletvekili olan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Varank, "Geçtiğimiz iki gün bize bir kez daha şunu öğretti: memleketimizde 85 milyon futbol uzmanı var." dedi. 👇

Varank, "Geçtiğimiz iki gün bize bir kez daha şunu öğretti: memleketimizde 85 milyon futbol uzmanı var." dedi. 👇
twitter.com
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