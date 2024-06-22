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Ronaldo ile Selfie Çekti: Portekiz - Türkiye Maçında Küçük Bir Taraftar Sahaya Girdi

Ronaldo ile Selfie Çekti: Portekiz - Türkiye Maçında Küçük Bir Taraftar Sahaya Girdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 20:30

Portekiz - Türkiye maçında minik bir taraftar sahaya girdi. Cristiano Ronaldo ile selfie çektiren taraftar sahadan koşarak çıktı.

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A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile karşı karşıya maçta küçük bir taraftar sahaya girdi.

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile karşı karşıya maçta küçük bir taraftar sahaya girdi.

Küçük taraftar, Ronaldo ile sahanın ortasında fotoğraf çekildi.

Küçük taraftar, Ronaldo ile sahanın ortasında fotoğraf çekildi.

İşte o anlar 👇

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