Ronaldo ile Selfie Çekti: Portekiz - Türkiye Maçında Küçük Bir Taraftar Sahaya Girdi
Ronaldo ile Selfie Çekti: Portekiz - Türkiye Maçında Küçük Bir Taraftar Sahaya Girdi
Portekiz - Türkiye maçında minik bir taraftar sahaya girdi. Cristiano Ronaldo ile selfie çektiren taraftar sahadan koşarak çıktı.
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A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile karşı karşıya maçta küçük bir taraftar sahaya girdi.
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Küçük taraftar, Ronaldo ile sahanın ortasında fotoğraf çekildi.
İşte o anlar 👇
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