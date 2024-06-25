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A Milli Futbol Takımı'ın EURO 2024'te Gruptan Çıkma İhtimalleri ve Muhtemel Son 16 Rakipleri

A Milli Futbol Takımı'ın EURO 2024'te Gruptan Çıkma İhtimalleri ve Muhtemel Son 16 Rakipleri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 11:48

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak. Milliler, İngiltere'nin bu akşam Slovenya'yı mağlup etmesi durumunda da bir üst turu garantileyecek.

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EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olmuş ve son 16 şansını son maç olan Çekya bırakmıştı.

EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olmuş ve son 16 şansını son maç olan Çekya bırakmıştı.

Yarın saat 22'de oynanacak kritik maç öncesinde son gruptan çıkma şansı merak edilmeye başlandı.

Yarın saat 22'de oynanacak kritik maç öncesinde son gruptan çıkma şansı merak edilmeye başlandı.

Peki Türkiye, gruptan nasıl çıkar?

Peki Türkiye, gruptan nasıl çıkar?

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

En iyi 3. olarak da son 16'ya kalmak mümkün.

En iyi 3. olarak da son 16'ya kalmak mümkün.

Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor.

Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.

A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek.

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