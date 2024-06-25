A Milli Futbol Takımı'ın EURO 2024'te Gruptan Çıkma İhtimalleri ve Muhtemel Son 16 Rakipleri
A Milli Futbol Takımı'ın EURO 2024'te Gruptan Çıkma İhtimalleri ve Muhtemel Son 16 Rakipleri
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak. Milliler, İngiltere'nin bu akşam Slovenya'yı mağlup etmesi durumunda da bir üst turu garantileyecek.
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EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olmuş ve son 16 şansını son maç olan Çekya bırakmıştı.
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Yarın saat 22'de oynanacak kritik maç öncesinde son gruptan çıkma şansı merak edilmeye başlandı.
Peki Türkiye, gruptan nasıl çıkar?
En iyi 3. olarak da son 16'ya kalmak mümkün.
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