Maç Sonu Ortalık Karıştı: Çekyalı Futbolcu ile Arda Güler Karşı Karşıya Geldi
Maç Sonu Ortalık Karıştı: Çekyalı Futbolcu ile Arda Güler Karşı Karşıya Geldi
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı hak kazandı. Türkiye, bir üst turda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Maç sonuna ise yaşanan kavga damga vurdu. Çekya’dan Tomas Chory, son düdük sonrası sevinen Orkun Kökçü ve Arda Güler’e tepki gösterince kırmızı kart gördü.
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A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenen Euro 2024’te Çekya galibiyeti sonrasında büyük bir başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi.
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Türkiye’ye zaferi getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti.
Maç sonuna ise turnuvadan elenen Çekya’nın futbolcularının tepkisi damga vurdu.
Tomas Chory, son düdük ile birlikte sahada sevinen oyuncularımıza fiziksel müdahalede bulundu.
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Ben evde maçı izlerken sarı kart gördüm o kadar kart çıktı sjsjsjs
Bizim çocuklar, hazımsızlara karşı unutulması zor bir travma yaşattılar. Helal olsun! 🇹🇷💪🏻
hazmedemeyenler böyle yapıyor maalesef 😂😂😂