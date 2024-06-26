Maç Sonu Ortalık Karıştı: Çekyalı Futbolcu ile Arda Güler Karşı Karşıya Geldi

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı hak kazandı. Türkiye, bir üst turda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Maç sonuna ise yaşanan kavga damga vurdu. Çekya’dan Tomas Chory, son düdük sonrası sevinen Orkun Kökçü ve Arda Güler’e tepki gösterince kırmızı kart gördü.