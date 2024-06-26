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Maç Sonu Ortalık Karıştı: Çekyalı Futbolcu ile Arda Güler Karşı Karşıya Geldi

Maç Sonu Ortalık Karıştı: Çekyalı Futbolcu ile Arda Güler Karşı Karşıya Geldi

Milli Takım
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 00:13

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı hak kazandı. Türkiye, bir üst turda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Maç sonuna ise yaşanan kavga damga vurdu. Çekya’dan Tomas Chory, son düdük sonrası sevinen Orkun Kökçü ve Arda Güler’e tepki gösterince kırmızı kart gördü.

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A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenen Euro 2024’te Çekya galibiyeti sonrasında büyük bir başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi.

A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenen Euro 2024’te Çekya galibiyeti sonrasında büyük bir başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi.

Türkiye’ye zaferi getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti.

Türkiye’ye zaferi getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti.

Maç sonuna ise turnuvadan elenen Çekya’nın futbolcularının tepkisi damga vurdu.

Maç sonuna ise turnuvadan elenen Çekya’nın futbolcularının tepkisi damga vurdu.

Tomas Chory, son düdük ile birlikte sahada sevinen oyuncularımıza fiziksel müdahalede bulundu.

Tomas Chory, son düdük ile birlikte sahada sevinen oyuncularımıza fiziksel müdahalede bulundu.

Tüm takım, Chory’e tepki gösterirken, karşılaşmanın hakemi de kırmızı kartına başvurdu.

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Mona mona

Ben evde maçı izlerken sarı kart gördüm o kadar kart çıktı sjsjsjs

Nuray

Bizim çocuklar, hazımsızlara karşı unutulması zor bir travma yaşattılar. Helal olsun! 🇹🇷💪🏻

nevertheless

hazmedemeyenler böyle yapıyor maalesef 😂😂😂