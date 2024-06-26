A Milli Futbol Takımımız Çekya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Son 16'da!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.