A Milli Futbol Takımımız Çekya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Son 16'da!
A Milli Futbol Takımımız Çekya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Son 16'da!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan Milliler, ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Portekiz'e 3-0 kaybetmişti.
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Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 20 dakikasında Çekyalı futbolcu Antonin Barak, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk 45 dakika, golsüz beraberlikle noktalandı.
Mücadelede gol perdesini açan isim, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu oldu. Tecrübeli orta saha, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla fileleri buldu ve ay-yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi.
66'da ise Çekya, Tomas Soucek ile eşitliği yakaladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+5'te Cenk Tosun'dan geldi ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldık!
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Bu sonuçla Milliler, 6 puanlı Portekiz'in ardından grubu ikinci sırada noktalayarak son 16'ya kaldı ve D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşti. Avusturya'yı elememiz halinde çeyrek finalde Romanya - Hollanda maçının galibiyle eşleşeceğiz.
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