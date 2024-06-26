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Balmumundan Sebze Görünümünün Birebir Aynısını Elde Eden Sanatçı Şoke Etti

Balmumundan Sebze Görünümünün Birebir Aynısını Elde Eden Sanatçı Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 20:23

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Balmumu ile yapılan eserleri gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor. Bir Japon sanatçı da beyaz ve yeşil balmumu kullanarak bir sebze yaptı. Adım adım o anları kayda alıp paylaştıktan sonra ise video etkileşim yağmuruna tutuldu.

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Sebzenin gerçeğine benzemesi balmumundan kaynaklansa da asıl marifet sanatçının yeteneğiydi.

Sebzenin gerçeğine benzemesi balmumundan kaynaklansa da asıl marifet sanatçının yeteneğiydi.

Sebzenin birebir aynı olabilmesi için renklere özen gösteren sanatçı ardından ise elleriyle şekil verdi.

Sebzenin birebir aynı olabilmesi için renklere özen gösteren sanatçı ardından ise elleriyle şekil verdi.

İşte o anlar 👇

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Turgut Güler

O ne ki, türkler bezelyeyle baklava, kiremitten kırmızı toz biber, karpuz kabuğundan cacık bile yapıyorlar, ondan sonra bi kurban bir ay oruçla cennet garanti