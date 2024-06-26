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Evlenilmemesi Gereken Burçları Sayan İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Evlenilmemesi Gereken Burçları Sayan İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 17:24

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@yagmurrguven adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi evlenilmemesi gereken üç burcu sebepleriyle birlikte anlattığı videosuyla 6 milyon izlenme aldı. Kimileri içerik üreticisine hak verirken kimileri ise değişken durumlar olabileceğini söyledi. Gelin bu burçlar hangileriymiş birlikte bakalım.

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İlk sırada Oğlak burcu yer alıyordu sebebi ise egoya ve manipülasyon yeteneğine sahip olmalarıyla birlikte ilgisiz ve çabasız olmaları şeklindeydi.

İlk sırada Oğlak burcu yer alıyordu sebebi ise egoya ve manipülasyon yeteneğine sahip olmalarıyla birlikte ilgisiz ve çabasız olmaları şeklindeydi.

Diğer iki burç ise Yay ve Koç burçları oldu. Peki ya siz bu burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Diğer iki burç ise Yay ve Koç burçları oldu. Peki ya siz bu burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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