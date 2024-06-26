Evlenilmemesi Gereken Burçları Sayan İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Viral Oldu

@yagmurrguven adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi evlenilmemesi gereken üç burcu sebepleriyle birlikte anlattığı videosuyla 6 milyon izlenme aldı. Kimileri içerik üreticisine hak verirken kimileri ise değişken durumlar olabileceğini söyledi. Gelin bu burçlar hangileriymiş birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sırada Oğlak burcu yer alıyordu sebebi ise egoya ve manipülasyon yeteneğine sahip olmalarıyla birlikte ilgisiz ve çabasız olmaları şeklindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer iki burç ise Yay ve Koç burçları oldu. Peki ya siz bu burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın