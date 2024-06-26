Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul’da Konser Veren Rock Grubu Deep Purple İstiklal Marşı’nı Çaldığı Anlarla Gönülleri Fethetti

İstanbul’da Konser Veren Rock Grubu Deep Purple İstiklal Marşı’nı Çaldığı Anlarla Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 16:41

İçerik Devam Ediyor

Dün akşam İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşan dünyaca ünlü rock grubu Deep Purple geceye İstiklal Marşı’nı çalmalarıyla damga vurdu. Tüyleri diken diken eden bu sürpriz dinleyicileri derinden etkiledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Modern hard rock ve heavy metal müzik türlerinin öncülerinden kabul edilen başarılı grup Deep Purple müzik sektörüne giriş yaptığı 57 yıl öncesinden bu yana severek dinleniyor.

Modern hard rock ve heavy metal müzik türlerinin öncülerinden kabul edilen başarılı grup Deep Purple müzik sektörüne giriş yaptığı 57 yıl öncesinden bu yana severek dinleniyor.

Dün akşam da KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu sevenleriyle buluşan İngiliz rock grubu Mozart’ın Türk Marşı ile İstiklal Marşı’nı çalarak geceyi taçlandırdı.

Dün akşam da KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu sevenleriyle buluşan İngiliz rock grubu Mozart’ın Türk Marşı ile İstiklal Marşı’nı çalarak geceyi taçlandırdı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın