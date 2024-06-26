İstanbul’da Konser Veren Rock Grubu Deep Purple İstiklal Marşı’nı Çaldığı Anlarla Gönülleri Fethetti

Dün akşam İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşan dünyaca ünlü rock grubu Deep Purple geceye İstiklal Marşı’nı çalmalarıyla damga vurdu. Tüyleri diken diken eden bu sürpriz dinleyicileri derinden etkiledi.
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Modern hard rock ve heavy metal müzik türlerinin öncülerinden kabul edilen başarılı grup Deep Purple müzik sektörüne giriş yaptığı 57 yıl öncesinden bu yana severek dinleniyor.
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Dün akşam da KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu sevenleriyle buluşan İngiliz rock grubu Mozart’ın Türk Marşı ile İstiklal Marşı’nı çalarak geceyi taçlandırdı.
İşte o anlar 👇
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