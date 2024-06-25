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Göz Bebeklerini Ekrana Sabitledi ve İş Mülakatında Sorulan Sorulara Yapay Zekadan Aldığı Yanıtları Verdi

Göz Bebeklerini Ekrana Sabitledi ve İş Mülakatında Sorulan Sorulara Yapay Zekadan Aldığı Yanıtları Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 22:50

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Son yıllarda yapay zekanın gelişimi karşısında insan şaşırmadan edemiyor. İş mülakatına giren bir kişi de göz bebeklerini ekrana sabitleme yazılımı sayesinde yapay zekadan mülakat sorularına yanıt aldı.

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Mülakata giren kişinin kullandığı yazılım sayesinde karşısındaki ekrana baktığını görüyordu.

Mülakata giren kişinin kullandığı yazılım sayesinde karşısındaki ekrana baktığını görüyordu.

Bir yandan da yapay zeka mülakat sorularına yanıt veriyordu. Mülakata giren kişi de göz bebeklerini sabitleyerek yanıtları okudu.

Bir yandan da yapay zeka mülakat sorularına yanıt veriyordu. Mülakata giren kişi de göz bebeklerini sabitleyerek yanıtları okudu.

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