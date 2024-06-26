Londra’da Yaşayan Türk Araç Fiyatlarını Kıyasladığı Videosuyla Gündemde: “Ağlayasım Geldi”

Son zamanlarda ekonomiden dolayı yurt dışında yaşayan Türklerin fiyatlar konusunda yaptığı kıyaslar sık sık gündeme geliyor. Londra’da yaşayan bir Türk de araçların satış fiyatı üzerinden ürettiği içeriğiyle kısa sürede çokça etkileşim aldı.
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Lüks bir aracın 2020 modeli Londra’da 36 bin poundken Türkiye’de 8 ile 9 milyon TL arasındaydı.
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Ardından ise içerik üreticisi “Türkiye’de alınan Range Rover fiyatına burada 6 tane alınıyor. Hadi birini kendine, birini devlete aldın. Galericiyi de çok sevdin, bir tane de ona aldın. Kalan 3 taneyi kime alıyorsun?” sözlerini kullandı.
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