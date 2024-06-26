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Bebek Kontrol Kamerasından Kocasının Mesajlaşmalarını Yakalayan Kadın: “Neye Niyet Neye Kısmet Olmuş”

Bebek Kontrol Kamerasından Kocasının Mesajlaşmalarını Yakalayan Kadın: “Neye Niyet Neye Kısmet Olmuş”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 18:54

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Bebek kontrol kamerasından çocuğuna bakmak isteyen kadın talihsiz anlar yaşadı. Kadının eşi bebeklerini uyuturken telefon mesajlaşmalarıyla kameraya yansıdığından bihaberdi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kameranın kapsadığı alanın tam köşesinden görünen telefonda adam eşini aldattığı kişiyle mesajlaşıyordu.

Kameranın kapsadığı alanın tam köşesinden görünen telefonda adam eşini aldattığı kişiyle mesajlaşıyordu.

Bebeğini merak eden kadın ise uygulamaya girip baktığında mesajlaşmaları fark etti ve eşinin kendisini aldattığını öğrendi.

Bebeğini merak eden kadın ise uygulamaya girip baktığında mesajlaşmaları fark etti ve eşinin kendisini aldattığını öğrendi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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