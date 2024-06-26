Bebek Kontrol Kamerasından Kocasının Mesajlaşmalarını Yakalayan Kadın: “Neye Niyet Neye Kısmet Olmuş”

Bebek kontrol kamerasından çocuğuna bakmak isteyen kadın talihsiz anlar yaşadı. Kadının eşi bebeklerini uyuturken telefon mesajlaşmalarıyla kameraya yansıdığından bihaberdi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kameranın kapsadığı alanın tam köşesinden görünen telefonda adam eşini aldattığı kişiyle mesajlaşıyordu.
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Bebeğini merak eden kadın ise uygulamaya girip baktığında mesajlaşmaları fark etti ve eşinin kendisini aldattığını öğrendi.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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