Kahramanmaraş’ın Meşhur İçeceği Mayamın Satıldığı Anlar Hijyen Seviyesini Sorgulattı

Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ülkeler sokak lezzetleri ve hijyen konusundaki tutumlarıyla sık sık konuşulurken şimdilerde Kahramanmaraş’tan paylaşılan görüntüler konuşuluyor. Kullanıcılardan gelen yorumlar ise “Bu tarz hijyenik videolara gülüyorduk şimdi bize gülüyorlar.” tarzında.