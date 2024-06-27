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Kahramanmaraş’ın Meşhur İçeceği Mayamın Satıldığı Anlar Hijyen Seviyesini Sorgulattı

Kahramanmaraş’ın Meşhur İçeceği Mayamın Satıldığı Anlar Hijyen Seviyesini Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 20:17

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Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ülkeler sokak lezzetleri ve hijyen konusundaki tutumlarıyla sık sık konuşulurken şimdilerde Kahramanmaraş’tan paylaşılan görüntüler konuşuluyor. Kullanıcılardan gelen yorumlar ise “Bu tarz hijyenik videolara gülüyorduk şimdi bize gülüyorlar.” tarzında.

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Kahramanmaraş’ta çekilen videoda şehrin meşhur içeceği mayamın sokakta hazırlanıp satıldığı anlar yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta çekilen videoda şehrin meşhur içeceği mayamın sokakta hazırlanıp satıldığı anlar yer alıyor.

Kimi kullanıcılar bu içeceğin yıllardır böyle satıldığını söylese de kimileri tepki gösterdi.

Kimi kullanıcılar bu içeceğin yıllardır böyle satıldığını söylese de kimileri tepki gösterdi.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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