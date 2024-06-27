Türkiye-Çekya Maçının Ardından Golüyle Konuşulan Cenk Tosun Almanya’da Reynmen ile Buluştu

Dün Hamburg’da gerçekleşen Türkiye-Çekya maçı 2-1 skorla A Milli Takımımızın galibiyetiyle sonuçlandı. Gecenin en çok konuşulan isimleri arasında ise golüyle hepimize gurur yaşatan Cenk Tosun vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Influencer ve şarkıcı kariyerleriyle tanınan Reynmen ise bugün Almanya’da Cenk Tosun ile buluştuğu anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reynmen’in “Son dakika golüyle neler hissettin?” sorusu üzerine Tosun’dan “Topu aldığımda zaten hayal ettim oraya vurmayı.” yanıtı geldi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın