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Türkiye-Çekya Maçının Ardından Golüyle Konuşulan Cenk Tosun Almanya’da Reynmen ile Buluştu

Türkiye-Çekya Maçının Ardından Golüyle Konuşulan Cenk Tosun Almanya’da Reynmen ile Buluştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 19:15

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Dün Hamburg’da gerçekleşen Türkiye-Çekya maçı 2-1 skorla A Milli Takımımızın galibiyetiyle sonuçlandı. Gecenin en çok konuşulan isimleri arasında ise golüyle hepimize gurur yaşatan Cenk Tosun vardı.

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Influencer ve şarkıcı kariyerleriyle tanınan Reynmen ise bugün Almanya’da Cenk Tosun ile buluştuğu anları paylaştı.

Influencer ve şarkıcı kariyerleriyle tanınan Reynmen ise bugün Almanya’da Cenk Tosun ile buluştuğu anları paylaştı.

Reynmen’in “Son dakika golüyle neler hissettin?” sorusu üzerine Tosun’dan “Topu aldığımda zaten hayal ettim oraya vurmayı.” yanıtı geldi.

Reynmen’in “Son dakika golüyle neler hissettin?” sorusu üzerine Tosun’dan “Topu aldığımda zaten hayal ettim oraya vurmayı.” yanıtı geldi.

İşte o anlar 👇

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