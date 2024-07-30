Belediyelerin SGK Borcu: CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Hesaplarına Haciz Koyuldu
Belediyelerin SGK Borcu: CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Hesaplarına Haciz Koyuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediyelerin SGK borçlarını tahsil için harekete geçileceğini açıklaması sonrasında ilk haciz haberi geldi. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye hesaplarına haciz işletimi başlatıldığını duyurdu.
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İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Borçlarınızı ödeyin” açıklamasıyla başlayan belediyelerin SGK borçları tartışması büyüyor.
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CHP lideri Özgür Özel, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edilmesinin amacı olarak CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek olduğunu iddia etmişti.
Belediyelere giden borç tahsilatı uyarıları sonrasında ilk haciz işlemi de Mersin’de yapıldı.
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beleyenin hesaplarına haciz koyulduğunu açıkladı.
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