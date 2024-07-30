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Belediyelerin SGK Borcu: CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Hesaplarına Haciz Koyuldu

Belediyelerin SGK Borcu: CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Hesaplarına Haciz Koyuldu

Mersin CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediyelerin SGK borçlarını tahsil için harekete geçileceğini açıklaması sonrasında ilk haciz haberi geldi. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye hesaplarına haciz işletimi başlatıldığını duyurdu.

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İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Borçlarınızı ödeyin” açıklamasıyla başlayan belediyelerin SGK borçları tartışması büyüyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Borçlarınızı ödeyin” açıklamasıyla başlayan belediyelerin SGK borçları tartışması büyüyor.

CHP lideri Özgür Özel, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edilmesinin amacı olarak CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek olduğunu iddia etmişti.

CHP lideri Özgür Özel, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edilmesinin amacı olarak CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek olduğunu iddia etmişti.

Belediyelere giden borç tahsilatı uyarıları sonrasında ilk haciz işlemi de Mersin’de yapıldı.

Belediyelere giden borç tahsilatı uyarıları sonrasında ilk haciz işlemi de Mersin’de yapıldı.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beleyenin hesaplarına haciz koyulduğunu açıkladı.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beleyenin hesaplarına haciz koyulduğunu açıkladı.

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