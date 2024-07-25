Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün Açıklamıştı: Bugün Belediyelere "Borçları Ödeyin" Bildirimi Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında belediyelerin SGK’ya olan borçlarını tahsil etmek için çalışma yapılacağını söylemişti. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, parti gözetmeksizin tüm belediyelere SGK borçları için ödeme bildirimi gönderildiğini açıkladı. Işıkhan, belediyelerin toplam borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu da sözlerine ekledi.