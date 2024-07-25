Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün Açıklamıştı: Bugün Belediyelere "Borçları Ödeyin" Bildirimi Gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün Açıklamıştı: Bugün Belediyelere "Borçları Ödeyin" Bildirimi Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında belediyelerin SGK’ya olan borçlarını tahsil etmek için çalışma yapılacağını söylemişti. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, parti gözetmeksizin tüm belediyelere SGK borçları için ödeme bildirimi gönderildiğini açıkladı. Işıkhan, belediyelerin toplam borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu da sözlerine ekledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Meclis’teki toplantısında belediyelerin birikmiş borçları için çalışma yapıldığını açıklamıştı.
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Erdoğan, “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Öyle 25 kuruşa simit yok" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına “CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istiyorlar” diyerek tepki göstermişti.
Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yaptığı açıklamada tüm belediyelere borç ödeme bildirimi yapıldığını söyledi.
“Belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor.”
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“Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir.”
Işıkhan, borç ödeme bildiriminin parti gözetmeksizin tüm belediyelere yapıldığını da sözlerine ekledi.
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