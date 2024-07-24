Özgür Özel’den Hem Recep Tayyip Erdoğan’a Hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na Cevap
Özgür Özel’den Hem Recep Tayyip Erdoğan’a Hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na Cevap
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin borcuyla yaptığı açıklamalar ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi. Özel, Erdoğan’ı yine erken seçime çağırdı ve Kemal Kılıçdaroğlu için “O hiç bir zaman birinci partinin lideri olamadı” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belediyelerin borçlarını tahsil etmek için çalışma yaptığını açıkladı.
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Özgür Özel, belediyelerin borç açıklamasının CHP’li belediyeleri çalıştırmamak için olduğunu söyledi.
“Erdoğan’ın dediği şu, belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'CHP'li belediyeleri iş yapamaz" gibi göstermek. Bunlar ucuz oyunlar. Erdoğan şunu bilsin; kendi ellerimizle toplarız o çöpleri ama onların oyununa gelmeyiz. Millet gün sayıyor. Seçim yaklaştıkça inatlaşıyor, vatandaş bunları görür. Şimdi mali darbe yapacak, o zaman yeni bir demokrasi tokadı yer."
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Saray ile tokalaşmam” açıklamasını da es geçmedi.
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir."
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