Özgür Özel’den Hem Recep Tayyip Erdoğan’a Hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin borcuyla yaptığı açıklamalar ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi. Özel, Erdoğan’ı yine erken seçime çağırdı ve Kemal Kılıçdaroğlu için “O hiç bir zaman birinci partinin lideri olamadı” ifadelerini kullandı.