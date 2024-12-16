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Meclis'te "Sülale" Polemiği: Sırrı Süreyya Önder'in Sözleri Tartışma Yarattı

Meclis'te "Sülale" Polemiği: Sırrı Süreyya Önder'in Sözleri Tartışma Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 18:39

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen oturum, hararetli bir tartışmaya sahne oldu. AK Parti ve CHP arasında İmamoğlu üzerinden başlayan polemik, Sırrı Süreyya Önder’in dikkat çeken ifadeleriyle daha da alevlendi. CHP’li Gökhan Günaydın’ın, “Senin 7 sülalen gelse bana hesap soramaz” şeklindeki açıklamasıyla tansiyon yükselirken, bir AK Partili milletvekili bu sözlerin kendisine hakaret olduğunu belirterek söz hakkı talep etti. Ancak Sırrı Süreyya Önder’in kürsüde verdiği cevap, oturumun en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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Tartışma, CHP’li Gökhan Günaydın’ın, "Senin 7 sülalen gelse bana hesap soramaz, veremeyeceğim hiçbir hesap yok" açıklamasıyla başladı.

Tartışma, CHP’li Gökhan Günaydın’ın, "Senin 7 sülalen gelse bana hesap soramaz, veremeyeceğim hiçbir hesap yok" açıklamasıyla başladı.

Bunun üzerine AK Partili bir milletvekili, kendisine hakaret edildiğini belirterek söz hakkı talep etti. Ancak Sırrı Süreyya Önder, kürsüde yaptığı konuşmayla tansiyonu daha da yükseltti.

Bunun üzerine AK Partili bir milletvekili, kendisine hakaret edildiğini belirterek söz hakkı talep etti. Ancak Sırrı Süreyya Önder, kürsüde yaptığı konuşmayla tansiyonu daha da yükseltti.

Önder, AK Partili vekile, "Sülalen gelsin hesap vermeye hazırım diyor. Bunun için sana söz mü vereyim? Sülaleni getir, sor hesabını" ifadeleriyle cevap verdi.

Önder, AK Partili vekile, "Sülalen gelsin hesap vermeye hazırım diyor. Bunun için sana söz mü vereyim? Sülaleni getir, sor hesabını" ifadeleriyle cevap verdi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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