Hande Erçel'in Güzelliğine Dibimizin Düştüğü Rüzgara Bırak'ı Mercek Altına Alıyoruz!
Hande Erçel'in Güzelliğine Dibimizin Düştüğü Rüzgara Bırak'ı Mercek Altına Alıyoruz!
14 Şubat'ta Netflix kütüphanesine eklenen Rüzgara Bırak, kısa sürede büyük bir başarı sağladı. Filmin bu kadar izlenmesi ve aslında bilindik ve tahmin edilebilir bir konu olmasına rağmen izleyicinin fazlasıyla sevdiği film, izleyicide tekrar tekrar izleme isteği yarattı. Peki ama bizim izleyici olarak bu filme bu kadar yükselmemizin sebebi ne?
Gelin, birlikte filmi analiz edelim!
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14 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşan Rüzgara Bırak, kısa sürede büyük bir izlenme oranı yakaladı.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un izleyeni ekrana kilitleyen muhteşem uyumunun yanı sıra insana 'yaz'ı özleten de bir etkisi var.
Aslında bilindik bir hikaye olmasına rağmen iç ısıtan bir etkisi olan Rüzgara Bırak'ı gelin birlikte inceleyelim!
Az önce söylemiştik ama tekrar söylemeden edemeyeceğiz, Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu gerçekten çok iyi. İkili birbirine çok yakışmış ve asla zorlama durmamış.
Özellikle Hande Erçel'in güzelliği... İzleyen herkes bu güzelliğe düştü, biliyoruz. Oyunculuk konusundaki yeteneği sık sık tartışma konusu olsa da, Erçel'in bu filmde oyunculuk konusunda göze batan bir eksikliği görünmüyor.
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Fiziği, saçları ve yüzünün güzelliğiyle filmdeki kıyafet seçimleri o kadar tamamlayıcı olmuş ki gerçekten göz alıcı bir etki yaratıyor.
Gelelim filmin konusuna... Çok tahmin edilebilir ve beklendik bir yapısı var evet ama kış ayının sert soğuğunda bu filmi yayınlamak belki de en doğru kararlardan biriydi.
Çeşme'nin muhteşem güzelliğini de gözler önüne seren film, hem yazı hem yaz aşkını özletirken iç ısıtıcı bir etki de yaratıyor.
Başta ufak tefek çekişmeler, ardından araya aşkın girmesiyle gelişen karakterler, ayrılık ve sonunda da kavuşma derken vermek istediğini de kolaylıkla veriyor böylece.
Filmi biraz dikkatli izlediyseniz karakter gelişimi sırasında Aslı'nın iç dünyasının kıyafetlerine yansıdığını da mutlaka görmüşsünüzdür.
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Aslı'yı iş hayatına gömülmüş, mutsuz ve tekdüze yaşadığı her an yalnızca siyah giyinirken görüyoruz.
Ama ne zaman hayatına Ege girmeye başlıyor, Çeşme'yi sevmeye başlıyor o zaman renkler de hayatındaki yerini alıyor.
Biz ikincisinin gelmesi için filmi bir hayli yeterli bulduk. Sayın yetkililer, eğer bizi duyuyorsanız bu ekipten bir film daha beklediğimizi söylemeden edemeyeceğiz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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