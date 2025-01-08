2024’te Halka Arz Edilen 11 Şirket Hissesinin Son Durumları
2024’te Halka Arz Edilen 11 Şirket Hissesinin Son Durumları
2024 yılı, halka arzlar açısından oldukça hareketli geçti. Yılın farklı dönemlerinde piyasaya giren bu şirketler, sektörel çeşitlilikleri ve büyüme hedefleriyle yatırımcıların ilgisini çekti. Şimdi bu şirketlerin halka arz fiyatlarına ve bugünkü durumlarına göz atalım!
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1. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN)
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2. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)
3. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)
4. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)
5. AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)
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6. Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC)
7. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)
8. DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
9. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN)
10. Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC)
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11. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT)
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