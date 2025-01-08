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2024’te Halka Arz Edilen 11 Şirket Hissesinin Son Durumları

etiket 2024’te Halka Arz Edilen 11 Şirket Hissesinin Son Durumları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 14:01

2024 yılı, halka arzlar açısından oldukça hareketli geçti. Yılın farklı dönemlerinde piyasaya giren bu şirketler, sektörel çeşitlilikleri ve büyüme hedefleriyle yatırımcıların ilgisini çekti. Şimdi bu şirketlerin halka arz fiyatlarına ve bugünkü durumlarına göz atalım!

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1. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN)

1. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN)

Bu şirket tam anlamıyla geleceği inşa ediyor! Akıllı şehir projeleriyle teknoloji ve inovasyonu birleştiren Bin Ulaşım, 3-4 Ekim 2024’te halka arz edildi. Halka arz fiyatı tam 91,85 TL idi. Ve ne oldu dersiniz? Şirketin hisse fiyatı kısa sürede %15 artarak 105,63 TL’ye çıktı. Bu büyüme, hem şirketin gelecekteki potansiyelini hem de yatırımcıların güvenini gösteriyor.

2. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

2. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

Tatlı yiyip tatlı konuşalım diyenlerin tercihi Durukan Şekerleme oldu. 11-12 Eylül 2024’te 17,00 TL fiyatla halka arz edildi. Bugün geldiğimiz noktada hisse fiyatı tam %10 değer kazanarak 18,70 TL’ye ulaştı. Şekerleme sektörü her ne kadar istikrarlı görünse de Durukan’ın özellikle ihracattaki büyüme hedefleri bu yükselişi destekliyor. Tatlı kazanç arayanlar doğru adresteymiş gibi görünüyor!

3. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

3. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

Gıda sektörü her zaman yatırımcıların ilgisini çeker, ama her zaman kazandırır mı? Cem Zeytin bunun iyi bir örneği. Şirket, 29 Ağustos - 2-3 Eylül 2024 tarihlerinde halka arz edildi. Halka arz fiyatı 15,30 TL olarak belirlenmişti, ancak hisse fiyatı şu an %8 düşerek 14,08 TL’ye gerilemiş durumda. Zeytin ve zeytinyağı sektörü son dönemde dalgalı bir grafik çiziyor. Ancak uzun vadede bu tür hisseler toparlanabilir, o yüzden biraz sabır gerekebilir!

4. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)

4. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)

Denizcilik sektörü yatırımcılar için her zaman cazip bir alan olmuştur. Özata Denizcilik de bu yılın dikkat çeken şirketlerinden biri oldu. 27-28-29 Ağustos 2024 tarihlerinde halka arz edilen şirketin hisse fiyatı 105,00 TL’ydi. Bugün ise hisse fiyatı %12 artışla 117,60 TL’ye ulaştı. Deniz ticaretindeki büyüme fırsatlarını iyi değerlendiren Özata, yatırımcılarını da oldukça memnun etmiş görünüyor.

5. AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)

5. AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)

Emlak sektörü her zaman güvenli limanlardan biri olmuştur, değil mi? AHES Gayrimenkul, bu yıl yatırımcılarına bu güveni fazlasıyla verdi. 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde halka arz edilen şirketin hisse fiyatı 25,20 TL olarak belirlendi. Bugün ise hisse fiyatı %5 artarak 26,46 TL’ye ulaştı. Gayrimenkul projelerindeki yenilikçi yaklaşımları ve istikrarlı büyümesiyle AHES, portföylerinde bir taşınmaz görmek isteyen yatırımcılar için sağlam bir tercih olmuş gibi duruyor.

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6. Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC)

6. Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC)

Evet, adı uzun ama getirisi kısa sürede kendini gösterdi! 14-15 Ağustos 2024’te 24,00 TL fiyatla halka arz edilen bu şirket, bugün %7 artışla 25,68 TL’ye yükseldi. Telekomünikasyon ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren Kıraç Galvaniz, sektörün sunduğu fırsatları oldukça iyi değerlendiriyor. Yatırımcıları da şimdiden güzel kazançlar elde etmeye başladı bile!

7. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)

7. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)

Kimya sektörü her zaman stratejik bir alan olmuştur ve Bahadır Kimya da bunun iyi bir örneği. 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde halka arz edilen şirket, 51,00 TL fiyatla borsaya giriş yaptı. Bugün geldiğimiz noktada hisse fiyatı tam %9 artarak 55,59 TL’ye ulaştı. Özellikle ihracat odaklı büyüme stratejileri, bu artışın arkasındaki en büyük itici güçlerden biri gibi görünüyor.

8. DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)

8. DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)

Küresel pazarlara açılmak isteyen yatırımcıların tercihi DCT Trading oldu. Şirket, 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde 14,00 TL fiyatla halka arz edildi. Bugün ise hisse fiyatı %6 artarak 14,84 TL’ye yükseldi. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüyen DCT Trading, uzun vadede daha fazla kazanç vadediyor gibi.

9. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN)

9. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN)

Ambalaj sektöründe dikkat çeken Seğmen Kardeşler, 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde 18,50 TL fiyatla halka arz edildi. Ancak şirketin hisse fiyatı şu an %4 düşüşle 17,76 TL’ye geriledi. Rekabetin yüksek olduğu bu sektörde toparlanma ihtimali var, ama biraz zamana ihtiyaç duyulabilir.

10. Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC)

10. Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC)

Çay severler buraya! Efor Çay, 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde 22,00 TL fiyatla halka arz edildi. Bugün ise hisse fiyatı %3 artışla 22,66 TL’ye ulaştı. Çay sektöründe büyüme sabit ama istikrarlı olduğu için, bu hisse yatırımcısını üzmüyor.

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11. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT)

11. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT)

Ve enerji sektörünün parlayan yıldızı: Yiğit Akü! Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte geleceği parlak olan şirket, 29-30-31 Mayıs 2024’te 30,00 TL fiyatla halka arz edildi. Bugün ise hisse fiyatı tam %11 artarak 33,30 TL’ye ulaştı. Enerji yatırımı yapmak isteyenler için bu hisse oldukça cazip!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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