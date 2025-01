2024’te Halka Arz Edilen 11 Şirket Hissesinin Son Durumları

Gıda sektörü her zaman yatırımcıların ilgisini çeker, ama her zaman kazandırır mı? Cem Zeytin bunun iyi bir örneği. Şirket, 29 Ağustos - 2-3 Eylül 2024 tarihlerinde halka arz edildi. Halka arz fiyatı 15,30 TL olarak belirlenmişti, ancak hisse fiyatı şu an %8 düşerek 14,08 TL’ye gerilemiş durumda. Zeytin ve zeytinyağı sektörü son dönemde dalgalı bir grafik çiziyor. Ancak uzun vadede bu tür hisseler toparlanabilir, o yüzden biraz sabır gerekebilir!