8 Ocak’ta Enerji ve Teknoloji Yıldızlaştı! Borsada Bugün Neler Oldu?

Borsa bugün adeta kazanç şöleni yaşadı! 8 Ocak Çarşamba günü yatırımcılar enerji, teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki hareketliliği dikkatle izledi. Kazandıran hisseler listesi bir hayli renkli! İşte Çarşamba günü borsada yüz güldüren yıldız hisseler! 👇