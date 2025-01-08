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8 Ocak’ta Enerji ve Teknoloji Yıldızlaştı! Borsada Bugün Neler Oldu?

etiket 8 Ocak’ta Enerji ve Teknoloji Yıldızlaştı! Borsada Bugün Neler Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 18:12

Borsa bugün adeta kazanç şöleni yaşadı! 8 Ocak Çarşamba günü yatırımcılar enerji, teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki hareketliliği dikkatle izledi. Kazandıran hisseler listesi bir hayli renkli! İşte Çarşamba günü borsada yüz güldüren yıldız hisseler! 👇

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1. Ege Gübre (EGGUB)

1. Ege Gübre (EGGUB)

📈 Fiyat: 73,85 TL

🧗 Değişim: %9,98

Tarım ve gübre sektörünün dev ismi Ege Gübre, bugünün lideri oldu! Doğadan kazanç çıkaran yatırımcıların yüzü güldü.

2. Arena Bilgisayar (ARENA)

2. Arena Bilgisayar (ARENA)

📈 Fiyat: 37,54 TL

🧗 Değişim: %9,96

Teknoloji sektöründe zirveyi zorlayan Arena Bilgisayar, Çarşamba günü yatırımcılarını sevindirdi! Teknolojide kazanç zamanı.

3. RTA Laboratuvarları (RTALB)

3. RTA Laboratuvarları (RTALB)

📈 Fiyat: 19,33 TL

🧗 Değişim: %9,95

Biyoteknoloji sektöründeki hareketlilik devam ediyor! RTA Laboratuvarları bugün de yükselenlerden oldu. 🧪

4. Aray Matbaacılık (SAMAT)

4. Aray Matbaacılık (SAMAT)

📈 Fiyat: 23,16 TL

🧗 Değişim: %9,56

Bugün kâğıt ve kırtasiye sektöründe yıldızlaşan Aray Matbaacılık, yatırımcılarına kazanç dolu bir gün yaşattı!

5. Avrupa Yatırım Holding (AVHOL)

5. Avrupa Yatırım Holding (AVHOL)

📈 Fiyat: 38,78 TL

🧗 Değişim: %8,26

Bugün yatırım sektöründe öne çıkan Avrupa Yatırım Holding, listede kendine yer buldu.

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6. İhlas Holding (IHLAS)

6. İhlas Holding (IHLAS)

📈 Fiyat: 3,74 TL

🧗 Değişim: %7,78

İhlas Holding, bugün yatırımcılarına güzel kazançlar sağladı. İstikrarlı yükselişi dikkat çekiyor! 💼

7. Bayrak EBT Taban (BAYRK)

7. Bayrak EBT Taban (BAYRK)

📈 Fiyat: 20,94 TL

🧗 Değişim: %7,27

Taban sanayi sektörünün yıldızlarından Bayrak EBT, yatırımcılarına kazançlı bir gün yaşattı!

8. İhlas Gayrimenkul (IHLGM)

8. İhlas Gayrimenkul (IHLGM)

📈 Fiyat: 2,32 TL

🧗 Değişim: %6,91

Gayrimenkul sektörünün güçlü oyuncularından İhlas Gayrimenkul, bugünkü yükselişiyle dikkat çekti. 🏠

9. Euro Menkul Kıymet Yatırım (EUYO)

9. Euro Menkul Kıymet Yatırım (EUYO)

📈 Fiyat: 13,82 TL

🧗 Değişim: %6,31

Bugün yatırımcılarına kazandıran bir diğer isim Euro Menkul Kıymet oldu! Yatırımda kazanç zamanı.

10. Platform Turizm (PLTUR)

10. Platform Turizm (PLTUR)

📈 Fiyat: 32,38 TL

🧗 Değişim: %6,02

Turizm sektöründe hareketlilik sürüyor! Platform Turizm, bugün yatırımcılarını sevindiren hisseler arasındaydı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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