8 Ocak’ta Enerji ve Teknoloji Yıldızlaştı! Borsada Bugün Neler Oldu?
8 Ocak’ta Enerji ve Teknoloji Yıldızlaştı! Borsada Bugün Neler Oldu?
Borsa bugün adeta kazanç şöleni yaşadı! 8 Ocak Çarşamba günü yatırımcılar enerji, teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki hareketliliği dikkatle izledi. Kazandıran hisseler listesi bir hayli renkli! İşte Çarşamba günü borsada yüz güldüren yıldız hisseler! 👇
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1. Ege Gübre (EGGUB)
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2. Arena Bilgisayar (ARENA)
3. RTA Laboratuvarları (RTALB)
4. Aray Matbaacılık (SAMAT)
5. Avrupa Yatırım Holding (AVHOL)
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6. İhlas Holding (IHLAS)
7. Bayrak EBT Taban (BAYRK)
8. İhlas Gayrimenkul (IHLGM)
9. Euro Menkul Kıymet Yatırım (EUYO)
10. Platform Turizm (PLTUR)
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