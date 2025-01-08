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Yıllara Göre Asgari Ücretin Ne Kadar Olduğunu Doğru Biliyor musun?

etiket Yıllara Göre Asgari Ücretin Ne Kadar Olduğunu Doğru Biliyor musun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 17:01

Geçmişe bir yolculuğa hazır mısın? Asgari ücret yıllar boyunca nasıl değişmiş, ne kadar artmış ya da azalmış? Hafızana ve bilgine güveniyorsan, bu test tam sana göre! 

Hadi başlayalım!

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1. 2000 yılında asgari ücret ne kadardı?

1. 2000 yılında asgari ücret ne kadardı?

2. 2010 yılında asgari ücret ne kadardı?

2. 2010 yılında asgari ücret ne kadardı?

3. 2020 yılında asgari ücret ne kadardı?

3. 2020 yılında asgari ücret ne kadardı?

4. 2005 yılında asgari ücret ne kadardı?

4. 2005 yılında asgari ücret ne kadardı?

5. 1995 yılında asgari ücret ne kadardı?

5. 1995 yılında asgari ücret ne kadardı?
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6. 2015 yılında asgari ücret ne kadardı?

6. 2015 yılında asgari ücret ne kadardı?

7. 2018 yılında asgari ücret ne kadardı?

7. 2018 yılında asgari ücret ne kadardı?

8. 1990 yılında asgari ücret ne kadardı?

8. 1990 yılında asgari ücret ne kadardı?

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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