Yıllara Göre Asgari Ücretin Ne Kadar Olduğunu Doğru Biliyor musun?
Yıllara Göre Asgari Ücretin Ne Kadar Olduğunu Doğru Biliyor musun?
Geçmişe bir yolculuğa hazır mısın? Asgari ücret yıllar boyunca nasıl değişmiş, ne kadar artmış ya da azalmış? Hafızana ve bilgine güveniyorsan, bu test tam sana göre!
Hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 2000 yılında asgari ücret ne kadardı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 2010 yılında asgari ücret ne kadardı?
3. 2020 yılında asgari ücret ne kadardı?
4. 2005 yılında asgari ücret ne kadardı?
5. 1995 yılında asgari ücret ne kadardı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 2015 yılında asgari ücret ne kadardı?
7. 2018 yılında asgari ücret ne kadardı?
8. 1990 yılında asgari ücret ne kadardı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın