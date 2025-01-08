8 Ocak Piyasalarda Neler Oluyor? Altın Zirveye Tırmanırken, Dolar ve Euro Düşüşte!
8 Ocak Piyasalarda Neler Oluyor? Altın Zirveye Tırmanırken, Dolar ve Euro Düşüşte!
Haftanın ortasına girerken ekonomik göstergeler, yatırımcıların önünü görmesini zorlaştıran bir tablo çiziyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, döviz kurlarında kararsız bir seyir hâkim. Borsa İstanbul’da satıcılı bir başlangıç göze çarparken, faiz oranlarındaki düşüş ve petrol fiyatlarının durağan seyri piyasa dengelerini etkiliyor.
İşte, 8 Ocak Çarşamba gününe dair bilgiler:
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Haftanın ortasına girerken piyasalarda hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
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Dün Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenmiş ve endeks günü %1,13 düşüşle 9.972,03 puandan kapatmıştı.
Bankacılık ve holding endekslerinde sırasıyla %0,19 ve %0,26 değer kayıpları görülürken, madencilik sektörü %0,46 ile kazandıranlar arasında yer alıyor.
Döviz kurlarında da dalgalı seyir dikkat çekiyor.
Altın fiyatlarında yükseliş trendi yeni güne de damgasını vurdu.
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Gram altın ise 3.015,49 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcıların yüzünü güldürüyor.
Diğer yandan, Brent petrol fiyatı 77,10 dolar seviyesinde işlem görerek %0,06 oranında küçük bir yükseliş kaydetti.
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