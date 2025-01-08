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8 Ocak Piyasalarda Neler Oluyor? Altın Zirveye Tırmanırken, Dolar ve Euro Düşüşte!

etiket 8 Ocak Piyasalarda Neler Oluyor? Altın Zirveye Tırmanırken, Dolar ve Euro Düşüşte!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 18:12

Haftanın ortasına girerken ekonomik göstergeler, yatırımcıların önünü görmesini zorlaştıran bir tablo çiziyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, döviz kurlarında kararsız bir seyir hâkim. Borsa İstanbul’da satıcılı bir başlangıç göze çarparken, faiz oranlarındaki düşüş ve petrol fiyatlarının durağan seyri piyasa dengelerini etkiliyor.

İşte, 8 Ocak Çarşamba gününe dair  bilgiler:

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Haftanın ortasına girerken piyasalarda hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.

Haftanın ortasına girerken piyasalarda hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne 9.962,85 puandan açılış yaparak önceki kapanışa göre %0,09 oranında bir düşüşle başladı.

Dün Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenmiş ve endeks günü %1,13 düşüşle 9.972,03 puandan kapatmıştı.

Dün Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenmiş ve endeks günü %1,13 düşüşle 9.972,03 puandan kapatmıştı.

Bugün de benzer bir dalgalanma yatırımcıları bekliyor gibi görünüyor.

Bankacılık ve holding endekslerinde sırasıyla %0,19 ve %0,26 değer kayıpları görülürken, madencilik sektörü %0,46 ile kazandıranlar arasında yer alıyor.

Bankacılık ve holding endekslerinde sırasıyla %0,19 ve %0,26 değer kayıpları görülürken, madencilik sektörü %0,46 ile kazandıranlar arasında yer alıyor.

Buna karşılık, iletişim sektörü %0,30 düşüşle en fazla kaybettiren sektör olarak dikkat çekiyor.

Döviz kurlarında da dalgalı seyir dikkat çekiyor.

Döviz kurlarında da dalgalı seyir dikkat çekiyor.

Dolar/TL kuru, güne 35,3680 TL seviyesinden başlarken, euro ise 36,4331 TL ile doların gerisinde bir performans sergiliyor.

Altın fiyatlarında yükseliş trendi yeni güne de damgasını vurdu.

Altın fiyatlarında yükseliş trendi yeni güne de damgasını vurdu.

Ons altın fiyatı 2.664,54 dolar seviyesine yükselerek %0,60 oranında bir artış sergiledi.

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Gram altın ise 3.015,49 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Gram altın ise 3.015,49 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 4.824,01 TL, satış fiyatı ise 4.930,32 TL olarak şekillenirken, Cumhuriyet altını 19.660,97 TL ile güvenli liman arayışında olanlar için cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Diğer yandan, Brent petrol fiyatı 77,10 dolar seviyesinde işlem görerek %0,06 oranında küçük bir yükseliş kaydetti.

Diğer yandan, Brent petrol fiyatı 77,10 dolar seviyesinde işlem görerek %0,06 oranında küçük bir yükseliş kaydetti.

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