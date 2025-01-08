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Diziler Etkiledi MİT’in Kariyer Fırsatlarına 45 Bin Kişi Başvurdu

Diziler Etkiledi MİT’in Kariyer Fırsatlarına 45 Bin Kişi Başvurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2025 - 14:18

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gençlerin kariyer hedefinde yer alıyor. Türkiye'nin diplomatik ilişkilerde güçlenen rolü ve dizilerin etkisi gibi nedenleriyle MİT’e yapılan başvuru sayısında büyük artış yaşanırken, 2024 yılında yaklaşık 45 bin kişinin başvuru yaptığı belirlendi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'ndaki kariyer fırsatlarına, geçen yıl çoğunluğu 20-30 yaş arası 44 bin 867 kişi müracaat etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'ndaki kariyer fırsatlarına, geçen yıl çoğunluğu 20-30 yaş arası 44 bin 867 kişi müracaat etti.

Terör örgütlerine yönelik son yıllarda başarılı operasyonların sayısındaki artış ve dizilerin etkisi gibi nedenler gençlerin ilgisini bu alana yöneltti.

Terör örgütlerine yönelik son yıllarda başarılı operasyonların sayısındaki artış ve dizilerin etkisi gibi nedenler gençlerin ilgisini bu alana yöneltti.

2023 yılında 22 bin 42 müracaatın yapıldığı MİT'teki açık pozisyonlara geçen yıl, büyük çoğunluğunun lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan 44 bin 867 kişi başvuruda bulundu.

2023 yılında 22 bin 42 müracaatın yapıldığı MİT'teki açık pozisyonlara geçen yıl, büyük çoğunluğunun lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan 44 bin 867 kişi başvuruda bulundu.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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