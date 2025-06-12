WtcN "Ferit Karakaya" Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı WtcN Neden Gözaltına Alındı?
Türkiye'de Twitch yayıncıları arasında en popüler olan isimlerden biri de Ferit Karakaya oldu. Karakaya, WtcN ismiyle sosyal medyada tanındı. Sosyal medya fenomeni Ferit Karakaya, aynı zamanda Espor oyuncusu olarak da biliniyor. Ünlü ismin binlerce takipçisi bulunuyor.
Peki, Twitch'in popüler yayıncılarından olan Ferit Karakaya kimdir? WtcN takma adıyla tanınan Ferit Karakaya nereli ve kaç yaşında?
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Ferit Karakaya "wtcN" Kimdir?
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Ferit Karakaya "wtcN" Hayatı
Ferit Karakaya "wtcN" Neden Gözaltına Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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