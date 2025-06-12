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WtcN "Ferit Karakaya" Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı WtcN Neden Gözaltına Alındı?

WtcN "Ferit Karakaya" Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı WtcN Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 12:21

Türkiye'de Twitch yayıncıları arasında en popüler olan isimlerden biri de Ferit Karakaya oldu. Karakaya, WtcN ismiyle sosyal medyada tanındı. Sosyal medya fenomeni Ferit Karakaya, aynı zamanda Espor oyuncusu olarak da biliniyor. Ünlü ismin binlerce takipçisi bulunuyor.

Peki, Twitch'in popüler yayıncılarından olan Ferit Karakaya kimdir? WtcN takma adıyla tanınan Ferit Karakaya nereli ve kaç yaşında?

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Ferit Karakaya "wtcN" Kimdir?

Ferit Karakaya "wtcN" Kimdir?

Ferit Karakaya, Twitch'te geniş kitleler tarafından takip ediliyor ve 'wtcN'  adıyla tanınıyor. Küçük yaşlardan itibaren dijital oyunlara ilgi duymaya başlayan wtcN'in oyun hayatına adım atması ise 4. sınıfta bir arkadaşının doğum gününde aldığı 'Call Of Duty 2' oyunu ile oluyor. Liseyi Açık öğretim ile bitiren Karakaya, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan HWA'da asıl çıkışını yaptı.

Ferit Karakaya 'wtcN' Nereli?

Ferit Karakaya Bakırköy'de dünyaya geldi, İstanbulludur.

Ferit Karakaya 'wtcN' Kaç Yaşında?

1993 doğumlu olan Ferit Karakaya, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Ferit Karakaya "wtcN" Hayatı

Ferit Karakaya "wtcN" Hayatı

Ferit Karakaya, ilk LoL turnuvasını 2012 yılında GameX'te kazandı. Turnuvanın ardından üç yıl boyunca HWA'daki kariyerine devam eden ünlü yayıncı, 2012-13 sezonunda “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Ormancı” gibi ödüller kazandı.

2014 yılında ban yiyen yayıncı, eloboost yaptığını itiraf etti. Yasak döneminde Riot Games ile ilgisi olmayan turnuvalarda yarışan Ferit Karakaya, yayıncılıkla ilgili birçok tecrübe kazandı. Yasak bittikten sonra yeniden HWA forması giyen yayıncı, önceki performansından farklı bir başarı gösterdi.

Ardından HWA’dan ayrılarak, 2015' te BPI'yi Şampiyonlar Ligi'ne yükseltmek istese de başarılı olamadılar. Daha sonra Number1'de eski formuna dönemeyen Ferit Karakaya, Twitch'te yayın yapmaya başladı. Kendisi Twitch Türkiye'nin en sevilen ve başarılı yayıncıları arasında yer alıyor.

wtcN, 2017 yılında gamescom'da düzenlenen PUBG Invitational turnuvasına Team Bosphorus olarak katıldı ve üçüncülük elde etti. 2019 yılında düzenlenen Twitch Rivals: Apex Legends turnuvasında ise Mithrain ve Videoyun ile üçüncülük elde etti.

Ferit Karakaya "wtcN" Neden Gözaltına Alındı?

Ferit Karakaya "wtcN" Neden Gözaltına Alındı?

Sosyal medya fenomenlerine ‘Sanal Kasa’ operasyonu düzenlendi ve birbirinden ünlü isimler bu operasyonla gözaltına alındı. wtcN'nin de aralarında yer aldığı grubun,  'Key Drop' adlı site üzerinden sanal kasa açarak insanları kumara teşvik ettiği iddia edildi. İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alındı. 

TwitchYouTubeTikTok yayıncılarının, yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı öne sürüldü.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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