WtcN "Ferit Karakaya" Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı WtcN Neden Gözaltına Alındı?

Ferit Karakaya, ilk LoL turnuvasını 2012 yılında GameX'te kazandı. Turnuvanın ardından üç yıl boyunca HWA'daki kariyerine devam eden ünlü yayıncı, 2012-13 sezonunda “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Ormancı” gibi ödüller kazandı.

2014 yılında ban yiyen yayıncı, eloboost yaptığını itiraf etti. Yasak döneminde Riot Games ile ilgisi olmayan turnuvalarda yarışan Ferit Karakaya, yayıncılıkla ilgili birçok tecrübe kazandı. Yasak bittikten sonra yeniden HWA forması giyen yayıncı, önceki performansından farklı bir başarı gösterdi.

Ardından HWA’dan ayrılarak, 2015' te BPI'yi Şampiyonlar Ligi'ne yükseltmek istese de başarılı olamadılar. Daha sonra Number1'de eski formuna dönemeyen Ferit Karakaya, Twitch'te yayın yapmaya başladı. Kendisi Twitch Türkiye'nin en sevilen ve başarılı yayıncıları arasında yer alıyor.

wtcN, 2017 yılında gamescom'da düzenlenen PUBG Invitational turnuvasına Team Bosphorus olarak katıldı ve üçüncülük elde etti. 2019 yılında düzenlenen Twitch Rivals: Apex Legends turnuvasında ise Mithrain ve Videoyun ile üçüncülük elde etti.