Sosyal Medya Fenomenlerine Yeni Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı
Siber ekipler çalışmalarını tamamladı, sosyal medya fenomenlerine bu kez de ‘Sanal Kasa’ operasyonu düzenlendi. Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin yurtdışında olduğu tespit edildi.
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Bir dönem kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarıyla peş peşe operasyonlar düzenlenen yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine bir operasyon daha yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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