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Sosyal Medya Fenomenlerine Yeni Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Fenomenlerine Yeni Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Sosyal Medya Fenomeni
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2025 - 10:05 Son Güncelleme: 12.06.2025 - 10:37

Siber ekipler çalışmalarını tamamladı, sosyal medya fenomenlerine bu kez de ‘Sanal Kasa’ operasyonu düzenlendi.  Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

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Bir dönem kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarıyla peş peşe operasyonlar düzenlenen yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine bir operasyon daha yapıldı.

Bir dönem kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarıyla peş peşe operasyonlar düzenlenen yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine bir operasyon daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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