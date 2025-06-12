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Ferdi Zeyrek Hakkında 'Rezil' Paylaşımlar Yapan Yeni Akit Haber Müdürü Hakkında Suç Duyurusu

Ferdi Zeyrek Hakkında 'Rezil' Paylaşımlar Yapan Yeni Akit Haber Müdürü Hakkında Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2025 - 09:15

Manisa Barosu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından ‘çirkin’ paylaşımlar yapan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say’ın rezil paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say’ın rezil paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

7 Haziran'da oturduğu sitenin havuzunda geçirdiği kaza sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Manisa Büyük Şehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek pazartesi günü hayatını kaybetti. 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından ahlaksız paylaşımlarda bulunan Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında kamu davası açılması talebiyle Manisa Barosu, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Manisa Barosu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Merhum Ferdi Zeyrek‘in vefatı üzerine Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarına dair halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kişinin hatırasına hakaret suçlarından iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasını sağlamak üzere baromuzca Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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