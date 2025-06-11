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Hep Böyleydiler! Yeni Akit'in Daha Önce de Kullandığı Birbirinden Çirkin Haber Başlıkları

Hep Böyleydiler! Yeni Akit'in Daha Önce de Kullandığı Birbirinden Çirkin Haber Başlıkları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.06.2025 - 14:02 Son Güncelleme: 11.06.2025 - 14:05

En son Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü üzerinden çirkinleşen Yeni Akit, tüm kesimden tepki görmeye devam ediyor. Fakat bu ne ilk, ne de son olacak gibi. Yeni Akit'in daha önce kullandığı çirkin ifadeler ve akılalmaz başlıklarına gelin birlikte bakalım.

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Genç yaşta kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek üzerinden çirkinleşen Yeni Akit'in bu ilk vakası değil. Zeyrek için "çarpıldı" ifadelerini kullanan Yeni Akit'in sadece birkaç başlığına gelin birlikte bakalım.

Genç yaşta kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek üzerinden çirkinleşen Yeni Akit'in bu ilk vakası değil. Zeyrek için "çarpıldı" ifadelerini kullanan Yeni Akit'in sadece birkaç başlığına gelin birlikte bakalım.

Saygısızlıkta çığır açmanın kitabını yaz deseler Yeni Akit'ten başkasına herhalde fırsat kalmaz.

Daha Ferdi Zeyrek'in acısı tazeyken Yeni Akit oluşumun genel yayın yönetmeni Zekeriya Say'ın dalga geçer gibi yayınladığı bu görselleri herhalde dün görmüşsünüzdür.

Daha Ferdi Zeyrek'in acısı tazeyken Yeni Akit oluşumun genel yayın yönetmeni Zekeriya Say'ın dalga geçer gibi yayınladığı bu görselleri herhalde dün görmüşsünüzdür.

Bir ölüyle nasıl bir derdi olur insanın? Bu neyin hırsı? Bu neyin kini? Anlamazsınız hiç zorlamayın çünkü onların kafaları başka türlü çalışıyor. Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Say, bu görsellere tepki geldikten sonra hesabını kitlemekle çözümü buldu. Konu kapandı mı? Tabii ki kapanmadı.

Atatürk'e olan alerjisi zaten kabak gibi meydanda olan Yen Akit'in 10 Kasım'da attığı başlığa bir bakın.

Atatürk'e olan alerjisi zaten kabak gibi meydanda olan Yen Akit'in 10 Kasım'da attığı başlığa bir bakın.

Bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e saygısızlık yapacak kadar izan sahibi olmayan bir oluşumdan bahsediyoruz.

Bir sokak röportajında konuşan kadını tamamen buzlamaları ise kadınla ilgili zihniyetlerinin ayan beyan göstergesi.

Bir sokak röportajında konuşan kadını tamamen buzlamaları ise kadınla ilgili zihniyetlerinin ayan beyan göstergesi.

Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey gelmiyor insanın aklına.

Bir gencin intiharı üzerine Tarkan'ın anne babalara, çocuklarıyla ilgili verdiği "çocuklarınıza sahip çıkın" tavsiyesi de niyeyse Yeni Akit'e batmış. Niye? Kimse bilmiyor.

Bir gencin intiharı üzerine Tarkan'ın anne babalara, çocuklarıyla ilgili verdiği "çocuklarınıza sahip çıkın" tavsiyesi de niyeyse Yeni Akit'e batmış. Niye? Kimse bilmiyor.

Şu kullanılan dilin acizliği, çirkinliği gerçekten kötülük konusunda madalya alır.

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Yeni Akit'in kadına bakış açısını yukardaki örneklerle az çok görmüştük. Bir kadın oyuncuya "Türk kaşarı" diyecek çirkinlik yine kendilerinde mevcut.

Yeni Akit'in kadına bakış açısını yukardaki örneklerle az çok görmüştük. Bir kadın oyuncuya "Türk kaşarı" diyecek çirkinlik yine kendilerinde mevcut.

Meryem Uzerli bu başlığa dava açtı mı bilmiyoruz ama umuyoruz ki hakkını hukuksal yollardan aramıştır.

Başörtüsü standartlarını bile kendilerinin belirlediği bir otorite olarak görüyorlar kendilerini. Masterchef yarışmacısı Esra için yazdıkları aynen böyle.

Başörtüsü standartlarını bile kendilerinin belirlediği bir otorite olarak görüyorlar kendilerini. Masterchef yarışmacısı Esra için yazdıkları aynen böyle.

Siz kimsiniz tam olarak Yeni Akit?

İki gündür yeniden tüm haklı tepkileri üstüne çeken Yeni Akit'in unuttuğu bir şey var: İnternet sitelerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in adını silmişler ama yazarlarının "Hocaefendi" şeklinde yazdığı yazılar duruyor.

İki gündür yeniden tüm haklı tepkileri üstüne çeken Yeni Akit'in unuttuğu bir şey var: İnternet sitelerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in adını silmişler ama yazarlarının "Hocaefendi" şeklinde yazdığı yazılar duruyor.

Ahlak, etik, saygı, hak, hukuk Yeni Akit'i terk edeli çok olmuş anlaşılan.

Kendilerinin en iyi bildiği şey kulağa soğan sokma haberleri. Siz buradan devam Yeni Akit...

Kendilerinin en iyi bildiği şey kulağa soğan sokma haberleri. Siz buradan devam Yeni Akit...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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