Hep Böyleydiler! Yeni Akit'in Daha Önce de Kullandığı Birbirinden Çirkin Haber Başlıkları
En son Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü üzerinden çirkinleşen Yeni Akit, tüm kesimden tepki görmeye devam ediyor. Fakat bu ne ilk, ne de son olacak gibi. Yeni Akit'in daha önce kullandığı çirkin ifadeler ve akılalmaz başlıklarına gelin birlikte bakalım.
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Genç yaşta kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek üzerinden çirkinleşen Yeni Akit'in bu ilk vakası değil. Zeyrek için "çarpıldı" ifadelerini kullanan Yeni Akit'in sadece birkaç başlığına gelin birlikte bakalım.
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Daha Ferdi Zeyrek'in acısı tazeyken Yeni Akit oluşumun genel yayın yönetmeni Zekeriya Say'ın dalga geçer gibi yayınladığı bu görselleri herhalde dün görmüşsünüzdür.
Atatürk'e olan alerjisi zaten kabak gibi meydanda olan Yen Akit'in 10 Kasım'da attığı başlığa bir bakın.
Bir sokak röportajında konuşan kadını tamamen buzlamaları ise kadınla ilgili zihniyetlerinin ayan beyan göstergesi.
Bir gencin intiharı üzerine Tarkan'ın anne babalara, çocuklarıyla ilgili verdiği "çocuklarınıza sahip çıkın" tavsiyesi de niyeyse Yeni Akit'e batmış. Niye? Kimse bilmiyor.
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Yeni Akit'in kadına bakış açısını yukardaki örneklerle az çok görmüştük. Bir kadın oyuncuya "Türk kaşarı" diyecek çirkinlik yine kendilerinde mevcut.
Başörtüsü standartlarını bile kendilerinin belirlediği bir otorite olarak görüyorlar kendilerini. Masterchef yarışmacısı Esra için yazdıkları aynen böyle.
İki gündür yeniden tüm haklı tepkileri üstüne çeken Yeni Akit'in unuttuğu bir şey var: İnternet sitelerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in adını silmişler ama yazarlarının "Hocaefendi" şeklinde yazdığı yazılar duruyor.
Kendilerinin en iyi bildiği şey kulağa soğan sokma haberleri. Siz buradan devam Yeni Akit...
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