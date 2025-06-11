Hep Böyleydiler! Yeni Akit'in Daha Önce de Kullandığı Birbirinden Çirkin Haber Başlıkları

Bir ölüyle nasıl bir derdi olur insanın? Bu neyin hırsı? Bu neyin kini? Anlamazsınız hiç zorlamayın çünkü onların kafaları başka türlü çalışıyor. Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Say, bu görsellere tepki geldikten sonra hesabını kitlemekle çözümü buldu. Konu kapandı mı? Tabii ki kapanmadı.