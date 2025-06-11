Yeni Akit'in Önü Karıştı: Siyah Çelenk Bırakmak İsteyen Eylemcilere Polis Müdahalesi
Evinde elektrik akımına kapılarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen Yeni Akit gazetesi, bununla da kalmadı. Elektrik akımına kapılmış bir kişiyi betimleyen karikatüre gazetenin ilk sayfasında yer verdi. Bu olayın ardından harekete geçen CHP Ankara Gençlik Kolları, herkesi Akit Tv'nin önüne protestoya çağırdı. Ancak eylemciler ile polis karşı karşıya geldi.
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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.
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Bu olayın ardından harekete geçen CHP Ankara Gençlik Kolları, herkesi protestoya çağırdı.
Akit Tv önünde toplanan eylemciler, önce basın açıklaması yaptı. Ardından da Akit Tv'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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