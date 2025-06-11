Yeni Akit'in Önü Karıştı: Siyah Çelenk Bırakmak İsteyen Eylemcilere Polis Müdahalesi

Bu olayın ardından Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' ifadesini kullanan Yeni Akit gazetesi, bu kez de elektrik akımına kapılmış bir kişiyi betimleyen karikatüre gazetenin ilk sayfasında yer verdi. İftiraya ve linç girişimine uğradığını iddia ederek kendini savunan gazete, 'Akit'i iftiralarla susturamazsınız' ifadesini kullandı.