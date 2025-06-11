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Yeni Akit'in Önü Karıştı: Siyah Çelenk Bırakmak İsteyen Eylemcilere Polis Müdahalesi

Yeni Akit'in Önü Karıştı: Siyah Çelenk Bırakmak İsteyen Eylemcilere Polis Müdahalesi

Polis CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 22:23

Evinde elektrik akımına kapılarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen Yeni Akit gazetesi, bununla da kalmadı. Elektrik akımına kapılmış bir kişiyi betimleyen karikatüre gazetenin ilk sayfasında yer verdi. Bu olayın ardından harekete geçen CHP Ankara Gençlik Kolları, herkesi Akit Tv'nin önüne protestoya çağırdı. Ancak eylemciler ile polis karşı karşıya geldi.

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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

Bu olayın ardından Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' ifadesini kullanan Yeni Akit gazetesi, bu kez de elektrik akımına kapılmış bir kişiyi betimleyen karikatüre gazetenin ilk sayfasında yer verdi. İftiraya ve linç girişimine uğradığını iddia ederek kendini savunan gazete, 'Akit'i iftiralarla susturamazsınız' ifadesini kullandı.

Bu olayın ardından harekete geçen CHP Ankara Gençlik Kolları, herkesi protestoya çağırdı.

Bu olayın ardından harekete geçen CHP Ankara Gençlik Kolları, herkesi protestoya çağırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Ankara Gençlik Kolları, 'Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e yapılan büyük saygısızlığa karşı 11 Haziran’da saat 21.00’de AKİT TV önündeyiz. Toplanıyor, siyah çelengimizi bırakıyoruz' dedi.

Akit Tv önünde toplanan eylemciler, önce basın açıklaması yaptı. Ardından da Akit Tv'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi.

Akit Tv önünde toplanan eylemciler, önce basın açıklaması yaptı. Ardından da Akit Tv'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi.

Polis, siyah çelenk bırakılmasına izin vermedi. Böylelikle eylemciler ile polis karşı karşıya geldi. Eylemciler çelenki bırakmak için ısrar edince polis, eylemcilere müdahalede bulundu.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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