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Tartışmalara Neden Olan Radar Cezaları Hakkında Flaş İddia: Trafik Cezaları İptal Edilebilir!

Tartışmalara Neden Olan Radar Cezaları Hakkında Flaş İddia: Trafik Cezaları İptal Edilebilir!

trafik cezası Trafik Cezaları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2025 - 08:15

Özellikle bayram tatili sürecinde büyük tartışmalara neden olan, vatandaşa ‘tuzak’ kurulduğu iddia edilen radar sistemleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası teknik belgelerinin olmadığını bu nedenle cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini söyledi.

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Bayram için yola çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları ‘gizlenmiş’ radarlarla büyük zorluklar yaşamış, kendilerine ‘tuzak’ kurulduğunu iddia etmişti.

Bayram için yola çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları ‘gizlenmiş’ radarlarla büyük zorluklar yaşamış, kendilerine ‘tuzak’ kurulduğunu iddia etmişti.

Tatil sürecinde özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konu hiç şüphesiz yollarda kısa aralıklarla uygulanan hız limitleri ve radarlardı. Vatandaşlar, radarların ‘kuytu’ yerlere koyularak sürücülerin zor duruma düşürüldüğünü iddia etmişti. 

Bakanlığın trafik kazalarını önlemek için bayram öncesi yürürlüğe aldığı radar sistemi hem destek görüyor hem de ciddi şekilde eleştiriliyordu. Özellikle peş peşe olan hız iniş çıkışları ve sonrasındaki radar cihazları ‘radar tuzakları kurulmuş’ yorumlarına neden olmuştu.

Büyük tartışmalara neden olan radar sistemi Trafidar tarafından kesilen trafik cezalarının iptal edilebileceği iddia edildi.

Büyük tartışmalara neden olan radar sistemi Trafidar tarafından kesilen trafik cezalarının iptal edilebileceği iddia edildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası teknik belgelerinin olmadığını bu nedenle cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini söyledi.

Hız cezalarında AB ülkelerinde olduğu gibi fotoğrafın da olması gerektiğini belirten Yeşil şu ifadeleri kullandı: 

“Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Üstelik bu tür cihazların IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklığı), EMC sertifikası (Etraftaki cihazlardan etkilenmediği ya da etraftaki elektronik cihazları bozmadığı) ile yaydığı ışınların canlıları ve doğayı olumsuz etkilemediğini gösteren sertifikaları olması lazım. Bu belgeler, sertifikalar yoksa o cihazı kullanamazsınız.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Anıl Karabulut

İddia olarak kalacağına o kadar eminim ki :)

barbarian

120 ve 150 üstü ceza yiyenlerin cezası iptal olmasın.....

Ayhan K.

Kimse hakkını aramayacaktır. Ancak lafta kalır söylenenler.. :)