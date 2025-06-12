Tartışmalara Neden Olan Radar Cezaları Hakkında Flaş İddia: Trafik Cezaları İptal Edilebilir!
Özellikle bayram tatili sürecinde büyük tartışmalara neden olan, vatandaşa ‘tuzak’ kurulduğu iddia edilen radar sistemleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası teknik belgelerinin olmadığını bu nedenle cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini söyledi.
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Bayram için yola çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları ‘gizlenmiş’ radarlarla büyük zorluklar yaşamış, kendilerine ‘tuzak’ kurulduğunu iddia etmişti.
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Büyük tartışmalara neden olan radar sistemi Trafidar tarafından kesilen trafik cezalarının iptal edilebileceği iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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İddia olarak kalacağına o kadar eminim ki :)
120 ve 150 üstü ceza yiyenlerin cezası iptal olmasın.....
Kimse hakkını aramayacaktır. Ancak lafta kalır söylenenler.. :)