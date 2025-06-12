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Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YouTube Yayıncısı Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?

Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YouTube Yayıncısı Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 12:47

YouTube ve Kick'te içerikler üreten Tolunay Ören gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından Tolunay Ören’in kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak edilmeye başlandı. Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YouTube ve Kick yayıncısı Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?

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Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Tolunay Ören 12 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitim gördü. 28 yaşında olan Ören, aktif olarak YouTube, TikTok, Kick'te yayın yapıyor. 

Tolunay Ören’in TikTok hesabında 221 takipçisi, 6 milyon beğenisi bulunuyor. YouTube’da 1,24 milyon takipçisi bulunan Ören’in Instagram’da 844 bin takipçisi mevcut. 

Tolunay Ören, CS:GO, GTA ve FIFA gibi oyunlara dair içerikleri esprili dili, doğal tavırları ve samimi üslubuyla öne çıkıyor. Tolunay Ören, uzun süredir birlikte olduğu Özden Günay Ören ile evlidir.

Tolunay Ören neden gözaltına alındı?

Tolunay Ören neden gözaltına alındı?

YouTube, TikTok, Kick'te aktif olarak içerik üreten ve yayın yapan fenomenlere operasyon düzenlendi. 'Sanal Kasa' operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Yayıncıların Key Drop isimli site üzerinde sanal kasa açtığı ve kumara teşvik ettiği iddia edildi. Sanal kasa açtığı iddia edilen yayıncıların haksız kazanç sağladığı ileri sürüldü. 

10 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında Tolunay Ören de bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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