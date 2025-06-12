Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YouTube Yayıncısı Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?
YouTube ve Kick'te içerikler üreten Tolunay Ören gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından Tolunay Ören’in kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak edilmeye başlandı. Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YouTube ve Kick yayıncısı Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?
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Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
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Tolunay Ören neden gözaltına alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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