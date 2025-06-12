Tolunay Ören Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YouTube Yayıncısı Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?

Tolunay Ören 12 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitim gördü. 28 yaşında olan Ören, aktif olarak YouTube, TikTok, Kick'te yayın yapıyor.

Tolunay Ören’in TikTok hesabında 221 takipçisi, 6 milyon beğenisi bulunuyor. YouTube’da 1,24 milyon takipçisi bulunan Ören’in Instagram’da 844 bin takipçisi mevcut.

Tolunay Ören, CS:GO, GTA ve FIFA gibi oyunlara dair içerikleri esprili dili, doğal tavırları ve samimi üslubuyla öne çıkıyor. Tolunay Ören, uzun süredir birlikte olduğu Özden Günay Ören ile evlidir.