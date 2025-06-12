Necati Akçay Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı Necati Akçay Neden Gözaltına Alındı?

Necati Akçay, Türkiye'nin tanınmış Twitch yayıncılarından biri olarak bilinir. 'Zeon' takma adıyla tanınan Akçay, uzun yıllardır oyun yayınları yapmaktadır. Ayrıca YouTube ve Instagram gibi platformlarda da içerik üretmektedir. Twitch'te 933.495 takipçisi bulunmaktadır. Kariyerine 2013 yılında Twitch üzerinde yayın yaparak başlamıştır. Oyun dünyasında özellikle 'League of Legends' ve 'PUBG' gibi oyunlarla tanınmıştır.

Necati Akçay Kaç Yaşında?

Necati Akçay, 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

Necati Akçay Nereli?

Necati Akçay, aslen Malatyalıdır. 1970'li yılların sonunda ailesiyle birlikte Uşak'a göç etmiştir. Uşak'ta yaşamını sürdürmüş ve burada tanınan bir iş insanı olmuştur.