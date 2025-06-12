Necati Akçay Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı Necati Akçay Neden Gözaltına Alındı?
Yapılan 'keydrop' operasyonu sonrasında birçok yayıncı gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan yüksek takipçili fenomenlerin, Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak elde ettikleri dijital eşyaları reel paraya çevirdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan isimlerin arasında 'Zeon' mahlasıyla bilinen Necati Akçay da vardı.
Peki Necati Akçay kimdir, kaç yaşında? Necati Akçay neden gözaltına alındı?
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Necati Akçay Kimdir?
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Necati Akçay Neden Gözaltına Aldı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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