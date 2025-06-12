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Necati Akçay Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı Necati Akçay Neden Gözaltına Alındı?

Necati Akçay Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch Yayıncısı Necati Akçay Neden Gözaltına Alındı?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 12:48

Yapılan 'keydrop' operasyonu sonrasında birçok yayıncı gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan yüksek takipçili fenomenlerin, Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak elde ettikleri dijital eşyaları reel paraya çevirdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan isimlerin arasında 'Zeon' mahlasıyla bilinen Necati Akçay da vardı.

Peki Necati Akçay kimdir, kaç yaşında? Necati Akçay neden gözaltına alındı?

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Necati Akçay Kimdir?

Necati Akçay Kimdir?

Necati Akçay, Türkiye'nin tanınmış Twitch yayıncılarından biri olarak bilinir. 'Zeon' takma adıyla tanınan Akçay, uzun yıllardır oyun yayınları yapmaktadır. Ayrıca YouTube ve Instagram gibi platformlarda da içerik üretmektedir. Twitch'te 933.495 takipçisi bulunmaktadır. Kariyerine 2013 yılında Twitch üzerinde yayın yaparak başlamıştır. Oyun dünyasında özellikle 'League of Legends' ve 'PUBG' gibi oyunlarla tanınmıştır.

Necati Akçay Kaç Yaşında?

Necati Akçay, 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

Necati Akçay Nereli?

Necati Akçay, aslen Malatyalıdır. 1970'li yılların sonunda ailesiyle birlikte Uşak'a göç etmiştir. Uşak'ta yaşamını sürdürmüş ve burada tanınan bir iş insanı olmuştur.

Necati Akçay Kariyer Başlangıcı

Necati Akçay Kariyer Başlangıcı

Necati Akçay, oyun yayıncılığına 2013 yılında Twitch platformunda başlamıştır. 'Zeon' takma adıyla yayın yaparak geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Ayrıca YouTube ve Instagram gibi platformlarda da içerik üretmektedir.

Necati Akçay Özel Hayatı

Necati Akçay'ın özel hayatı hakkında kamuya açık fazla bilgi bulunmuyor. Kişisel yaşamını genellikle sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmaktadır.

Necati Akçay Neden Gözaltına Aldı?

Necati Akçay Neden Gözaltına Aldı?

Necati Akçay, 12 Haziran 2025 tarihinde, sosyal medya fenomenlerine yönelik gerçekleştirilen 'Key Drop' adlı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan yüksek takipçili fenomenlerin, Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak elde ettikleri dijital eşyaları reel paraya çevirdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca bu yayınların kumara teşvik ettiği iddiaları da soruşturmaya dahil edildi.

Operasyon kapsamında 19 kişiye yönelik eş zamanlı gözaltı işlemleri gerçekleştirildi ve bunlardan 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Necati Akçay'ın yanı sıra Tolunay Ören, Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya gibi tanınmış fenomenler de var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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