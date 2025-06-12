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Ataberk Doğan Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?

Ataberk Doğan Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 16:01

Ataberk Doğan, Vine fenomenlerinden biri olarak tanınmıştır. Ünlü isim daha sonra Twitch ve Kick üzerinden yayınlara başlamıştır. Doğan, oyuncu, YouTuber ve sosyal medya fenomenidir. 12 Haziran'da sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonda ise Ataberk Doğan'ın da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştır.

Peki Ataberk Doğan kimdir, kaç yaşında? Ataberk Doğan nedne gözaltına alındı?

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Yayıncı Ataberk Doğan Kimdir?

Yayıncı Ataberk Doğan Kimdir?

Ataberk Doğan, Vine fenomeni olarak tanınmıştır. Doğan, daha sonra YouTube ve Twitch dünyasına da adım atmıştır. Twitch'te ünlenen Ataberk Doğan, son olarak Kick'te yayın hayatına devam etmiştir. 

Ataberk Doğan, özellikle ailesiyle yaptığı yayınlarla tanınmış ve daha sonra da 'Kırk Yalan' filminde rol almıştır. 2019 senesinde çekilmiş olan Türk komedi filmi Kırk Yalan'ın baş rollerinde Zeynep Alkan, Melis Sabah, Ceren Taşçı ve Hamdi Alkan gibi ünlü isimler rol alır.

Ataberk Doğan Kaç Yaşında? 

1993 yılında doğan Ataberk Doğan 32 yaşındadır.

Ataberk Doğan Nereli?

Ataberk Doğan Edirnelidir.

Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?

Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?

Ataberk Doğan, 12 Haziran'da gözaltına alındı. Sosyal medya fenomenlerine düzenlenen operasyonda toplam 12 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ataberk Doğan'ın da içlerinde yer aldığı TwitchYouTubeTikTok yayıncılarına yapılan operasyonda, yayıncıların, yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, kumarı teşvik ettiği öne sürüldü. Yayıncılar, kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açıyor ve haksız kazanç sağlıyorlardı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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