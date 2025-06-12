Ataberk Doğan Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?
Ataberk Doğan, Vine fenomenlerinden biri olarak tanınmıştır. Ünlü isim daha sonra Twitch ve Kick üzerinden yayınlara başlamıştır. Doğan, oyuncu, YouTuber ve sosyal medya fenomenidir. 12 Haziran'da sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonda ise Ataberk Doğan'ın da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştır.
Peki Ataberk Doğan kimdir, kaç yaşında? Ataberk Doğan nedne gözaltına alındı?
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Yayıncı Ataberk Doğan Kimdir?
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Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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