Ataberk Doğan Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?

Ataberk Doğan, Vine fenomeni olarak tanınmıştır. Doğan, daha sonra YouTube ve Twitch dünyasına da adım atmıştır. Twitch'te ünlenen Ataberk Doğan, son olarak Kick'te yayın hayatına devam etmiştir.

Ataberk Doğan, özellikle ailesiyle yaptığı yayınlarla tanınmış ve daha sonra da 'Kırk Yalan' filminde rol almıştır. 2019 senesinde çekilmiş olan Türk komedi filmi Kırk Yalan'ın baş rollerinde Zeynep Alkan, Melis Sabah, Ceren Taşçı ve Hamdi Alkan gibi ünlü isimler rol alır.

Ataberk Doğan Kaç Yaşında?

1993 yılında doğan Ataberk Doğan 32 yaşındadır.

Ataberk Doğan Nereli?

Ataberk Doğan Edirnelidir.