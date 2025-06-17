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Milyarder İş İnsanı Elon Musk, Uyuşturucu İddialarına Test Sonucu ile Yanıt Verdi

Milyarder İş İnsanı Elon Musk, Uyuşturucu İddialarına Test Sonucu ile Yanıt Verdi

Uyuşturucu Elon Musk
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 13:24

Ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın uyuşturucu maddeler kullandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların son bulması için harekete geçen Musk, idrar testini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Elon Musk'ın başı hakkında çıkan iddialarla derde girdi.

Elon Musk'ın başı hakkında çıkan iddialarla derde girdi.

Elon Musk’un Donald Trump’a yakın bir danışman olarak görev yaptığı dönemde sık sık ketamin kullandığı, bu nedenle mesane sorunları yaşadığı ve yanında her gün yaklaşık 20 hap taşıdığı iddia edilmişti.

Bu sebeple ABD Başkanı Donald Trump ile arası bozulduğu öne sürülen dünyanın en zengin insanı ünvanının sahibi Elon Musk, iddialara karşı harekete geçti.

Elon Musk, idrar raporunu kendine ait sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Elon Musk, idrar raporunu kendine ait sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Paylaşılan raporda, uyuşturucu kullandığını gösterecek olan değerler normal aralıklarda kaydedildi. 

Uyuşturucu kullanmadığı ve testinin temiz olduğunu belgeleyen Musk, sesli gülme emojisiyle paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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