Milyarder İş İnsanı Elon Musk, Uyuşturucu İddialarına Test Sonucu ile Yanıt Verdi

Elon Musk’un Donald Trump’a yakın bir danışman olarak görev yaptığı dönemde sık sık ketamin kullandığı, bu nedenle mesane sorunları yaşadığı ve yanında her gün yaklaşık 20 hap taşıdığı iddia edilmişti.

Bu sebeple ABD Başkanı Donald Trump ile arası bozulduğu öne sürülen dünyanın en zengin insanı ünvanının sahibi Elon Musk, iddialara karşı harekete geçti.