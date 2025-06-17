Milyarder İş İnsanı Elon Musk, Uyuşturucu İddialarına Test Sonucu ile Yanıt Verdi
Ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın uyuşturucu maddeler kullandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların son bulması için harekete geçen Musk, idrar testini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Elon Musk'ın başı hakkında çıkan iddialarla derde girdi.
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Elon Musk, idrar raporunu kendine ait sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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