İran Devlet Televizyonundan Çağrı Yapıldı: WhatsApp Açıklama Geçti
İran Devlet televizyonu, İsrail'in WhatsApp'taki mesajları ele geçirdiğini iddia ederek İranlılardan telefonlarındaki mesajlaşma WhatsApp uygulamasını kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine WhatsApp yönetimi bir açıklama yayınlayarak 'İnsanların en çok ihtiyaç duydukları anda bu tür yalan haberler nedeniyle sunduğumuz hizmetin engellenmesinden endişeliyiz' dedi.
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İran devlet televizyonu, Salı öğleden sonra halkı WhatsApp’ı telefonlarından silmeye çağırdı.
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Bunun üzerine Facebook ve Instagram'ın da çatı şirketi olan Meta'ya bağlı WhatsApp yönetimi bir açıklama yayınlayarak "İnsanların en çok ihtiyaç duydukları anda bu tür yalan haberler nedeniyle sunduğumuz hizmetin engellenmesinden endişeliyiz" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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