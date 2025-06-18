İran Devlet Televizyonundan Çağrı Yapıldı: WhatsApp Açıklama Geçti

WhatsApp'taki mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Bu da mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından görülebileceği anlamına geliyor.

'Sizin net konumunuzu takip etmiyoruz, kimin kime mesaj yolladığının kaydını tutmuyoruz ve kişilerin başkalarına yolladığı özel mesajlara bakmıyoruz' diyen şirket 'Hiçbir hükümete toplu bilgi vermiyoruz' diye ekledi.

İran 2022 yılında patlak veren hükümet karşıtı protestolar sırasında WhatsApp ve Google Play'i yasaklamıştı. Ancak sonrasında bu yasak kaldırılmıştı.

Bu arada uçtan uca şifrelenmiş mesajlara ulaşmak imkansız olsa da İtalya'da yedi cep telefonu kullanıcısının WhatsApp üzerindeki mesajlaşmalarının bir casus yazılımla hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

WhatsApp ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum kuruluşu üyesinin, 'Paragon Solutions' adlı İsrail merkezli bir şirketin 'Graphite' isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti.

Bu casus yazılım, hedef aldığı cihazlara 'sıfır tıklama' yöntemiyle sızabiliyor. Yani hedefteki kişiler herhangi bir bağlantıya tıklamasa bile cihazlarının kontrolünü kaybedebiliyor. Böylece yazılımı kullananlar, WhatsApp gibi uçtan uca şifrelenmiş mesajları okuma yeteneğine sahip oluyor.