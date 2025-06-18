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İran Devlet Televizyonundan Çağrı Yapıldı: WhatsApp Açıklama Geçti

İran Devlet Televizyonundan Çağrı Yapıldı: WhatsApp Açıklama Geçti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 20:13

İran Devlet televizyonu, İsrail'in WhatsApp'taki mesajları ele geçirdiğini iddia ederek İranlılardan telefonlarındaki mesajlaşma WhatsApp uygulamasını kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine WhatsApp yönetimi bir açıklama yayınlayarak 'İnsanların en çok ihtiyaç duydukları anda bu tür yalan haberler nedeniyle sunduğumuz hizmetin engellenmesinden endişeliyiz' dedi.

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İran devlet televizyonu, Salı öğleden sonra halkı WhatsApp’ı telefonlarından silmeye çağırdı.

İran devlet televizyonu, Salı öğleden sonra halkı WhatsApp’ı telefonlarından silmeye çağırdı.

Yayında, uygulamanın kullanıcı bilgilerini topladığı ve bu verileri İsrail’e gönderdiği herhangi bir kanıt sunulmaksızın iddia edildi.

Bu çağrı sonrası ortalık karıştı.

Bunun üzerine Facebook ve Instagram'ın da çatı şirketi olan Meta'ya bağlı WhatsApp yönetimi bir açıklama yayınlayarak "İnsanların en çok ihtiyaç duydukları anda bu tür yalan haberler nedeniyle sunduğumuz hizmetin engellenmesinden endişeliyiz" dedi.

Bunun üzerine Facebook ve Instagram'ın da çatı şirketi olan Meta'ya bağlı WhatsApp yönetimi bir açıklama yayınlayarak "İnsanların en çok ihtiyaç duydukları anda bu tür yalan haberler nedeniyle sunduğumuz hizmetin engellenmesinden endişeliyiz" dedi.

WhatsApp'taki mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Bu da mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından görülebileceği anlamına geliyor.

'Sizin net konumunuzu takip etmiyoruz, kimin kime mesaj yolladığının kaydını tutmuyoruz ve kişilerin başkalarına yolladığı özel mesajlara bakmıyoruz' diyen şirket 'Hiçbir hükümete toplu bilgi vermiyoruz' diye ekledi.

İran 2022 yılında patlak veren hükümet karşıtı protestolar sırasında WhatsApp ve Google Play'i yasaklamıştı. Ancak sonrasında bu yasak kaldırılmıştı.

Bu arada uçtan uca şifrelenmiş mesajlara ulaşmak imkansız olsa da İtalya'da yedi cep telefonu kullanıcısının WhatsApp üzerindeki mesajlaşmalarının bir casus yazılımla hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

WhatsApp ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum kuruluşu üyesinin, 'Paragon Solutions' adlı İsrail merkezli bir şirketin 'Graphite' isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti.

Bu casus yazılım, hedef aldığı cihazlara 'sıfır tıklama' yöntemiyle sızabiliyor. Yani hedefteki kişiler herhangi bir bağlantıya tıklamasa bile cihazlarının kontrolünü kaybedebiliyor. Böylece yazılımı kullananlar, WhatsApp gibi uçtan uca şifrelenmiş mesajları okuma yeteneğine sahip oluyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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