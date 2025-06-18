Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bursa ve Balıkesir'de Yangın: Elektrikler Kesildi, Mahalle Tahliye Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangın haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bugün 4 ilde orman yangını çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da çıkan orman yangını büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
En ciddi yangın ise Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’nde çıktı. Tarlada yakılan anız ateşinden yayılan alevler, rüzgarla birlikte çam ormanlarına sıçradı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın