Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bursa ve Balıkesir'de Yangın: Elektrikler Kesildi, Mahalle Tahliye Edildi

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Bursa, Balıkesir, Manisa ve Mersin'de orman yangını çıktı. Mersin ve Manisa'daki yangın kontrol altına alınırken, Bursa ve Balıkesir'deki yangınlar ise devam ediyor. Bursa'daki yangının büyümesiyle 94 kişilik mahalle boşaltıldı, 19 bin nüfuslu ilçede elektrik kesildi.