onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bursa ve Balıkesir'de Yangın: Elektrikler Kesildi, Mahalle Tahliye Edildi

Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bursa ve Balıkesir'de Yangın: Elektrikler Kesildi, Mahalle Tahliye Edildi

yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 19:14

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Bursa, Balıkesir, Manisa ve Mersin'de orman yangını çıktı. Mersin ve Manisa'daki yangın kontrol altına alınırken, Bursa ve Balıkesir'deki yangınlar ise devam ediyor. Bursa'daki yangının büyümesiyle 94 kişilik mahalle boşaltıldı, 19 bin nüfuslu ilçede elektrik kesildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yangın haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bugün 4 ilde orman yangını çıktı.

Yangın haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bugün 4 ilde orman yangını çıktı.

Bursa, Balıkesir, Manisa ve Mersin'de orman yangını çıktı.

Mersin'de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, Manisa'daki orman yangını da yine ekipler tarafında kontrol altına alındı.

Bursa ve Balıkesir'deki yangınlar ise devam ediyor.

Bursa'da çıkan orman yangını büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Bursa'da çıkan orman yangını büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılmasıyla Osmangazi, Nilüfer ve Orhaneli ilçelerine havadan ve karadan müdahale ediliyor.

En ciddi yangın ise Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’nde çıktı. Tarlada yakılan anız ateşinden yayılan alevler, rüzgarla birlikte çam ormanlarına sıçradı.

En ciddi yangın ise Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’nde çıktı. Tarlada yakılan anız ateşinden yayılan alevler, rüzgarla birlikte çam ormanlarına sıçradı.

Saat 14.30 sıralarında başlayan yangına çevre illerden gelen destek ekiplerle birlikte 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi, 25 araç ve 242 personelle müdahale ediliyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), önlem amacıyla 19 bin nüfuslu ilçenin elektriğini kesti.

Ayrıca 94 kişilik Girencik Mahallesi, AFAD koordinasyonunda tahliye edildi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
10
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın