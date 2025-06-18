Haliç Köprüsü'nde Kaza: Kontrolden Çıkan Metrobüs Bariyerlere Çarptı
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Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.
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Kaza nedeniyle paramparça olan bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Sürücülerin dinlenme süresi uzatılmalı, peş peşe trafiğe çıkmaları sürekli yola bakmaları, içeriden sürücü ile agiz dalasi yapanlar vs.hep dikkat dagitici un... Devamını Gör
metrobüsler aşırı hızlı seyrediyor
şuraya metrobüs yerine metro tramvay yapmak çok mu zor