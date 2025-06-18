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Haliç Köprüsü'nde Kaza: Kontrolden Çıkan Metrobüs Bariyerlere Çarptı

Haliç Köprüsü'nde Kaza: Kontrolden Çıkan Metrobüs Bariyerlere Çarptı

Kaza Metrobüs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 17:28

Metrobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan metrobüs, bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle paramparça olan bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu.

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Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle paramparça olan bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

Kaza nedeniyle paramparça olan bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Busra ER

Sürücülerin dinlenme süresi uzatılmalı, peş peşe trafiğe çıkmaları sürekli yola bakmaları, içeriden sürücü ile agiz dalasi yapanlar vs.hep dikkat dagitici un... Devamını Gör

Aslı Yay

metrobüsler aşırı hızlı seyrediyor

Onur

şuraya metrobüs yerine metro tramvay yapmak çok mu zor