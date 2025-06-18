Piyasalar Merakla Bekliyordu: Fed, Faiz Kararını Açıkladı

Politika yapıcılar, Mart ve Aralık aylarında öngördükleri gibi bu yıl da faiz oranlarında yarım puanlık bir indirim öngörseler de, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2 hedefine döndürmek için verdikleri uzun soluklu mücadele kapsamında, 2026 ve 2027 yıllarında faiz oranlarını çeyrek puanlık bir indirime kadar yavaşlattılar.

Yeni projeksiyonlara göre enflasyon, 2026'ya kadar yüzde 2,4 seviyesinde kalacak ve büyük ölçüde istikrarlı işsizliğin etkisiyle 2027'de yüzde 2,1'e düşecek.

Fed, ticaret tartışmalarının daha çalkantılı olduğu Mayıs ayında, hem daha yüksek enflasyon hem de daha yüksek işsizlik riskinin arttığının belirtildiği son politika açıklamasında, 'Ekonomik görünümle ilgili belirsizlik azaldı ancak yüksek kalmaya devam ediyor' dedi.

Bu sonuçlar, Fed'in Başkan Donald Trump'ın ekonomik politikalarının bu yıl ekonomiyi nasıl şekillendireceğine ilişkin son düşünceleri olan yeni projeksiyonlarda yer aldı.

Bu yılki çıktıdaki yüzde 1,4'lük büyüme, Mart ayındaki son projeksiyon turunda görülen yüzde 1,7 oranına kıyasla ve yıl sonunda beklenen yüzde 4,5'lik işsizlik oranı, Mart ayında tahmin edilen yüzde 4,4'ten daha yüksek. Mayıs ayındaki oran yüzde 4,2 idi

Ancak Fed, oy birliğiyle kabul edilen politika açıklamasında, 'Şu ana kadar işsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor ve işgücü piyasası koşulları sağlam kalmaya devam ediyor' dedi.

İsrail ile İran arasında aniden patlak veren düşmanlıklardan ve çatışmanın küresel petrol veya diğer piyasalar için oluşturduğu riskten bahsedilmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 14:30'da (GMT 18:30) bir basın toplantısı düzenlemesi ve konuyla ilgili konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca merkez bankasının son açıklaması ve ekonomik projeksiyonları hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONBAHARA KALABİLİR

Fed yetkililerinin bu yıl için en azından faiz projeksiyonları, Fed'in 16-17 Eylül toplantısından hemen önce çeyrek yüzde puanlık bir faiz indirimi için son piyasa beklentileriyle aynı doğrultuda. Merkez bankası, Trump'ın acil faiz indirimi çağrısını görmezden gelmeye devam ediyor; Fed yetkilileri, temel tarife değişiklikleri kesinleşene ve etkileri daha iyi anlaşılana kadar enflasyonun yüzde 2 hedeflerine geri dönmesini sağlama çabalarına aykırı olacağını düşünüyor.

Fed yetkilileri Çarşamba günü toplantı yaparken Trump, Powell'ı 'aptal' olarak nitelendirdi ve politika faizinin yarıya indirilmesi gerektiğini söyledi. Bu tür bir adımın genellikle ciddi ekonomik acil durumlarda atılması gerekir.

Fed'in mevcut politika faizi Aralık ayında yüzde 4,25 yüzde 4,50 aralığında belirlendi ve politika yapıcılar, ABD ticaret politikasının oynaklığı ve daha yüksek ithalat vergilerinin yükünün tüketiciler, ithalatçılar ve üretici ülkeler arasında nasıl dağıtılacağının tahmin edilmesinin zorluğu nedeniyle daha fazla indirim için bir zaman çizelgesi belirleme konusunda isteksiz davrandılar.