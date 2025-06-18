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Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Vergi Affı' Açıklaması

Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Vergi Affı' Açıklaması

vergi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 21:40

Vergi affı bekleyenlere kötü haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'vergi affı' ve 'yeniden yapılandırma paketi' ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı. Böylelikle Bakanlık iddialara son noktayı koymuş oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada gündeme gelen 'vergi affı' çalışmaları yapıldığı iddiasını yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada gündeme gelen 'vergi affı' çalışmaları yapıldığı iddiasını yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır' denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır. Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır. Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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