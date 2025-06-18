Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Vergi Affı' Açıklaması
Vergi affı bekleyenlere kötü haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'vergi affı' ve 'yeniden yapılandırma paketi' ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı. Böylelikle Bakanlık iddialara son noktayı koymuş oldu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada gündeme gelen 'vergi affı' çalışmaları yapıldığı iddiasını yalanladı.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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